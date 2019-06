ALERTĂ METEO. Coduri portocalii şi galbene de ploi şi vijelii, până marţi noaptea. Ce judeţe sunt astăzi sub atenţionări Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o noua informare meteo de instabilitate atmosferica, de la ora 10.30 pana marti la ora 23.00. Sambata este Cod portocaliu de ploi in Suceava, Botosani, Neamt si la munte, in Bistrita-Nasaud si Maramures, iar, de duminica pana luni, in judete din vest si sud-vest. Potrivit informarii meteo, The post ALERTA METEO. Coduri portocalii si galbene de ploi si vijelii, pana marti noaptea. Ce judete sunt astazi sub atentionari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

