Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii spanioli au emis cod roșu de vant puternic și precipitații pentru zona Valencia luni și marți. Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis avertizare de calatorie pentru romanii care vor sa ajunga in acea regiune. Saptamana va incepe in regiunea Valenciana cu precipitații, care fi…

- MAE avertizeaza romanii care vor sa circule in Spania, ca in Comunitatea Valenciana va fi emisa o avertizare de cod rosu si portocaliu de vand si ploi, intre 19 si 20 noiembrie. Zborurile de pe aeroporturile de la Valencia si Alicante ar putea avea intarzieri, iar traficul rutier sa fie ingreunat.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis o avertizare de coduri rosu si portocaliu pentru fenomene deosebit de severe in Comunitatea Valenciana, in perioada 19-20…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciana ca Agentia Meteorologica de Stat locala – AEMET, a emis un cod portocaliu si rosu vizand caderi masive de precipitatii abundente si persistente,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciana ca Agentia Meteorologica de Stat locala - AEMET, a emis un cod portocaliu si rosu

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciana ca Agentia Meteorologica de Stat locala -...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei – Comunitatea Valenciana ca Agentia Meteorologica de Stat locala – AEMET, a emis un cod portocaliu si rosu vizand caderi masive de precipitatii abundente si persistente,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciana ca Agentia Meteorologica de Stat locala - AEMET, a emis un cod portocaliu si rosu vizand caderi masive de precipitatii abundente si persistente,…