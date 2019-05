Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de ploi, vijelii și grindina pentru mai multe localitați din județele Vaslui, Bacau, Vrancea și Galati.Meteorologii avertizeaza ca in localitațile vizate din cele patru județe județe se vor inregistra cantitați…

- Meteo 21 mai 2019. ANM a emis noi avertizari meteo de vreme severa pentru urmatoarele ore. Alerta meteo: cod galben și portocaliu de grindina, intensificari ale vantului și descarcari electrice.

- Meteo 21 mai 2019. ANM a emis noi avertizari meteo de vreme severa pentru urmatoarele ore. Alerta meteo: cod galben și portocaliu de grindina, intensificari ale vantului și descarcari electrice.

- Alerta METEO: Cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Alba. Grindina de medii și mari dimensiuni, intensificari puternice ale vantului, averse torențiale Administratia ... The post Alerta METEO: Cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Alba. Grindina de medii și mari dimensiuni,…

- Cod galben de vreme rea extins: descarcari electrice și grindina in Romania. Meteorologii ANM emis un nou mesaj de vreme severa imediata. Codul galben de instabilitate atmosferica și fenomene meteo extreme a fost extins și in județul Cluj.

- In intervalul 11 aprilie, ora 15.00 – 15 aprilie, ora 10.00, va ploua temporar in toate regiunile și vor fi mai ales averse, insoțite de descarcari electrice, mai insemnate cantitativ in sud-vestul, sudul și sud-estul țarii. La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada, in special…

- Meteorologii au extins, duminica, atenționarea cod portocaliu de vant și pentru județul Buzau, dupa avertizarea pentru județele Bistrița-Nasaud și Maramureș. Rafalele pot depași 120 de kilometri pe ora.Citește și: Dosarul Tel Drum, BLOCAT de SIIJ inainte de a fi soluționat - Procurorii nu…