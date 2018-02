Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat, vineri, ca o avalansa mare a avut loc în ultimele 24 de ore la peste 1.750 de metri altitudine în Muntii Bucegi, unde se mentine riscul ridicat de producere de noi avalanse.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o noua atentionare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zona de munte a patru judete din regiunea Moldovei, in urmatoarele...

- Meteorologii au emis o informare precipitații moderate cantitativ mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, si intensificari ale vantului. Aceasta este valabila pentru toata tara, de astazi de la ora 16 pina maine la ora 22. In intervalul menționat precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand…

- Avertisment de ultima ora al meteorologilor. A fost emis un cond galben de fenomene periculoase in mai multe judete din vestul, sudul si estul Romaniei. Vant puternic, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, ninsori abundente, viscol, dar si temperaturi extreme, polei si ceata ne asteapta…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Avertizari COD PORTOCALIU si COD GALBEN de NINSORI, lapovita si vant puternic Meteorologii au actualizat avertizarile de cod portocaliu si cod galben. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea.…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 17 – 18 ianuarie, ora 23 Fenomene și regiunea vizata:zona de munte a județului Vrancea – vant tare, zapada troienita In Carpații de Curbura, viteza vantului la rafala va depași 80…90 km/h, iar pe creste se vor mai atinge…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- Judetul Hunedoara se afla pana joi, la ora 12,00, sub cod portocaliu de vreme rea, caracterizata prin vant puternic, viscol, precipitatii mixte si ninsori abundente, a informat miercuri Inspectoratul pe...

- Meteorologii au actualizat avertizarea de vreme rea si anunta cod portocaliu in 18 judete, de miercuri dupa-amiaza. Vantul va sufla cu putere, ajungand si la 140 de kilometri la ora in zonele montane, si va ninge viscolit.

- Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,…

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari Cod portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana joi seara in 20 de judete din Moldova, Transilvania si Oltenia,...

- Meteorologii au emis o alerta de cod galben de ninsori viscolite si polei, valabila pana miercuri seara, la ora 20.00. Precipitatiile vor continua in noaptea de miercuri spre joi spre vineri in estul, sud-estul si centrul teritoriului si se vor transforma in lapovita si ninsoare, iar vantul se va intensifica…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari, informeaza...

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. Dupa ce acest val de aer rece, numit…

- Meteorologii ANM au emis, recent, o noua informare de vreme rea. Potrivit specialistilor, pana miercuri, 17 ianuarie, Romania va fi lovita de ninsori puternice, iar vantul se va intensifica. "In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți (16 ianuarie)…

- Meteorologii ANM anunța ca „incepand din cursul nopții de vineri spre sambata – 12/13 ianuarie – vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice și la munte, iar pe parcursul zilei de sambata – 13 ianuarie – local și in centrul și nord-vestul țarii. Se vor…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinând scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.

- Meteorologii au emis coduri galbene de ceata pentru Bucuresti si alte 21 judete din tara. Politistii anunta ca in Capitala vizibilitatea este scazuta, iar suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- Patru judete - Maramures, Bistrita-Nasud, Neamt si Suceava - se afla sub cod galben emis de meteorologi, care spun ca in zona de munte a acestor judete va fi viscol, iar vantul va sufla cu pana la 100 de kilometri la ora.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11:00. Astfel,...

- Desi progozele meteo anuntau o vreme aproape blanda de sarbatori, se pare ca lucurile nu stau chiar asa. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant...

- Meteorologii anunta o vreme inchisa pentru urmatoarele zile. Pe arii relativ extinse vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploi. Vantul va avea intensificari temporare in majoritatea regiunilor, in special in cele sud-vestice si estice, cu viteze de 50…60 km/h, dar la munte va sufla…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori in zonele de munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est, valabila de duminica, ora 13.00, pana luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara.

- Meteorologii au emis o alerta de vreme rea, incepand de duminica. Temperaturile vor scadea și sunt anunțate ninsori la munte și intensificari ale vantului in sud-estul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila de duminica, 17 decembrie, intre orele 5 și 20. „La munte…

- Meteorologii au transmis, sambata, o informare de ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice, de duminica dimineata pana seara. Potrivit informarii meteo, incepand de duminica de la ora 5.00 pana duminica la ora 20.00 la munte va ninge,…

- Alerta meteo de ninsori, lapovita si ploi abundente in 15 judete, incepand de vineri. La munte va fi viscol puternic Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru 12 judete. Incepand de vineri dupa-amiaza, sunt asteptate ninsori si viscol puternic in zonele montane, precipitatii mixte in restul…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru 12 judete. Incepand de vineri dupa-amiaza, sunt asteptate ninsori si viscol puternic in zonele montane, precipitatii mixte in restul tarii. In intervalul 15 decembrie, ora 18 - 16 decembrie, ora 14, aria ploilor se va extinde in regiunile vestice,…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare de cod portocaliu de vreme severa in judetul Cluj. Alerta este valabila intre orele 10.00 si 13.00, potrivit aplicatiei ANM. In zonele de munte, vantul va depasi 100 de kilometri pe ora.

- Acestea sunt valabile pana la ora 19.00, in judetele Covasna si Teleorman. In Covasna, meteorologii anunta intensificari ale vantului la altitudini de peste 1.700 de metri, care la rafala vor atinge si depasi 80-90 km/h, viscolind zapada. Totodata, teleormanenii vor resimti intensificari ale…

- Meteorologii au emis astazi o informare meteo valabila in intervalul 10 decembrie, ora 16:00 ndash; 11 decembrie, ora 12:00, perioada in care se vor semnala intensificari ale vantului si transport de zapada in zona montana inalta, precipitatii mixe in vest si nord vest, dar si polei. Potrivit ANM, in…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod portocaliu de ninsori pentru județele Hunedoara și Caraș. Codul portocaliu este valabil pana la ora 14.00.In zona : Județul Hunedoara: Zona de munte;Județul Caras-Severin: Zona de munte;Se vor semnala : La altitudini de peste…

- Meteorologii au emis astazi o informare meteoe de intensificari ale vantului, polei si precipitatii mixte la munte, cantitati moderate de apa valabila in intervalul 30 noiembrie, ora 02.00 ndash; 01 decembrie, ora 02.00. Confrom ANM, la munte vantul se va intensifica treptat, cu rafale ce vor depasi…

- Incepand de luni si pana in dupa-amiaza zilei de marti va ploua continuu si se vor cumula cantitati de apa in jur de 30 — 35 l/mp. In cursul noptii de luni spre marti si in dimineata zilei de marti, cand si vantul va avea unele intensificari, cu viteze la rafala ce vor atinge temporar 45 — 55 km/h,…

- ALERTA METEO: COD PORTOCALIU de ninsori si viscol pentru sapte judete. Ploi si vant puternic in jumatate de tara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, incepand de luni seara, pentru zona de munte a judetelor Brasov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si Arges.