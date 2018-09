Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic pentru București, valabila pana la ora 21.00. Meteorologii avertizeaza ca se vor semnala intensificari ale vantului care local vor atinge la rafala viteze in general de 55 km/h. Atenționari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a informat, luni, ca vremea se va raci in aceasta saptamana, și a emis atenționari de cod galben de vant puternic valabile in urmatoarea perioada, in mai multe localitați sin țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta o perioada de racire a vremii, pe fondul deplasarii unui val de aer arctic, astfel ca incepand din noaptea de duminica spre luni si pana miercuri dimineata cel putin se vor inregistra scaderi considerabile ale temperaturilor exterioare. Suplimentar, pentru…

- In ciuda faptului ca meteorologii au anunțat vreme frumoasa pentru inceputul lunii septembrie, in urmatoarele ore, vremea o va lua razna, intrucat Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben de vant.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic pentru judetele Vaslui, Botosani si Iasi, valabila in urmatoarele ore.Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:30, in judetele mentionate se vor semnala intensificari locale ale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo, judetele Constanta si Tulcea intrand sub cod portocaliu de ploi abundente, pana miercuri seara, la ora 21.00. Alte 36 de judete se afla sub cod galben de vijelii si ploi puternice. Indeosebi in regiunile estice, sud-estice si in…

