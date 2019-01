Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o avertizare cod galben de ploi si ninsori, valabila in intervalul 24 ianuarie ora 04:00, 25 ianuarie, ora 14:00, in 25 de judete, inclusiv in Bucuresti. ”Fenomene si zone vizate: precipitatii abundente: ploi, lapovita si, mai ales la altitudini de peste 1500 m, ninsori si viscol in zona…

- Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Potrivi meteorologilor , a fost emis un cod galben de lapovița, ninsori și viscol pentru perioada 24 ianuarie, ora 04 – 25 ianuarie, ora 14. Si judetul Dambovita este incercat de capriciiile vremii severe. In zona Munților Banatului, in Carpații Meridionali…

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi, ninsori viscolite si polei, valabil pentru nord-estul, sud-estul, sudul, centrul și sud-vestul țarii, incepand de joi de la ora 4 pana vineri la ora 14.00. Vantul va sufla cu 70 de kilometri pe ora in Muntenia, Moldova și la munte, transmite Mediafax.Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsori abundente in sapte judete, care va intra in vigoare astazi, la ora 16.00. Potrivit meteorologilor ANM, in intervalul 22 ianuarie, ora 16.00 – 23 ianuarie, ora 10.00, va fi viscol in zona Munților Banatului și a Carpaților…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare cod galben de ninsori si viscol pentru zona Muntilor Apuseni, nordul Carpatilor Orientali si zona inalta din vestul Carpatilor Meridional, valabila luni, de la ora 02.00 pana la ora 14.00. Izolat se va produce polei.

- O atenționare de Cod galben de ninsori si viscol a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), duminica, pentru mai multe zone din țara, aceasta urmand sa fie valabila timp de cateva zile.

- ALERTA MAXIMA! COD PORTOCALIU SI COD GALBEN de ninsori abundente la sfarsitul saptamanii. Se va depune strat consistent de zapada. Vezi zonele vizate Meteorologii au emis o informare meteo de COD GALBEN SI COD PORTOCALIU de vreme rea. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 14 decembrie, ora…

- Alerta METEO! Vremea se raceste accentuat: urmeaza ger (temperaturi sub -10 grade)si viscol puternic. Vezi zonele vizate Vremea va deveni deosebit de rece in toata tara incepand de miercuri seara, iar noaptea va fi ger (temperaturi sub -10 grade) in special in nordul, nord-estul si centrul tarii. O…