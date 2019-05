Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea va continua sa fie instabila, pana marti dimineata, in cea mai mare parte a tarii fiind prognozate ploi torentiale... The post Avertizare meteo: Ploi torentiale si grindina in aproape toata tara. Pana cand va dura vremea instabila appeared first on Renasterea banateana…

- Alerta METEO: Cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Alba. Grindina de medii și mari dimensiuni, intensificari puternice ale vantului, averse torențiale Administratia ... The post Alerta METEO: Cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Alba. Grindina de medii și mari dimensiuni,…

- Acuwether anunta TORNADA in Bucuresti. Trei zile in care vom avea parte de un val de aer polar. Cel mai cunoscut site american specializat in prognoze meteorologice, accuweather.com, prognozeaza ca in urmatoarele trei zile Romania va fi lovita de un val de aer polar. Potrivit acestora, este posibil…

- Meteorologii au emis duminica o informare prin care anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in toata tara, pana miercuri dimineata. Vremea se va raci, iar la munte va ninge si va fi viscol. ALERTA METEO: Ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o noua avertizare nowcasting Cod galben de averse, grindina si vant puternic, valabila in ora urmatoare in judetele in judetele Suceava, Neamt si Iasi.Citește și: Sondaj CURS - Cum stau partidele cu o luna inaintea alegerilor europarlamentare…

- Zona de munte din doua județe este marți, pana la ora 17.00, sub avertizare cod portocaliu de vant, care la rafala depașește 130 de kilometri pe ora. Alte 20 de județe sunt, pana marți seara, sub avertizare cod galben de vant.Potrivit unei avertizari nowcasting emise de Administratia Nationala…