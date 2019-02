Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in 12 judete. Alte cinci judete sunt sub atentionare cod galben de viscol.

- Localitati din zece judete sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si burnita, emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, conform prognozei, pana la ora 15:00,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de vant, ploi, ceata si burnita, valabile in localitati din 15 judete, in orele...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsori abundente in sapte judete, care va intra in vigoare astazi, la ora 16.00. Potrivit meteorologilor ANM, in intervalul 22 ianuarie, ora 16.00 – 23 ianuarie, ora 10.00, va fi viscol in zona Munților Banatului și a Carpaților…

- Bucurestiul si alte 12 judete din Sudul si Sud-Estul tarii sunt, duminica, sub atentionare cod galben de ceata, iar vizibilitatea in zonele afectate scade sub 200 de metri, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de viscol, valabile in zona din Moldova, pe durata orelor urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de viscol pentru judetele Satu-Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud si Cluj, valabila pana pe 23 decembrie, la ora 18.00. In paralel, este valabila si o informare meteorologica.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de vant in cinci judete din tara, unde ninge viscolit in zonele inalte. Alte sase judete sunt sub atentionare cod galben de...