- Meteorologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de ploi abundente, descarcari electrice, vijelii si conditii de grindina, valabila in cea mai mare parte a tarii. De asemenea, in 11 judete din Moldova si nord-estul Munteniei va intra in vigoare un Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare meteo de vreme rea pentru judetul Alba si alte zone din tara. COD GALBEN: Sambata, intre orele 14.00 si 21.00, in zonele montane și submontane, precum și in extremitatea de sud a țarii vor fi averse ce vor avea și caracter torențial,…

- Vremea in București azi. Alerta meteo ploi torențiale, descarcari electrice in Capitala. Cand scapam de ploi și ce anunța prognoza meteo ANM (Administrația Naționala de Meteorologie).

- Vremea va deveni instabila in Bucuresti, in urmatoarele trei zile, si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, potrivit prognozei speciale emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, vineri, 31 mai, instabilitatea atmosferica va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de Cod Galben de instabilitate atmosferica, valabil pentru centru și jumatatea vestica a țarii, inclusiv județul Cluj, in care atrage... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o informare meteo, in vigoare de sambata ora 13.00 pana la ora 23.00. Meteorologii anunta averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si ...

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat avertizare meteo de vreme rea, valabila pentru toate regiunile tarii. Astfel, pentru intervalul 23 mai, ora 12.00 – 24 mai, ora 22.00 sunt anuntate manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari nowcasting cod portocaliu si galben de vreme severa in mai multe judete. Vor fi ploi torentiale, grindina si vijelii. Astfel, potrivit...