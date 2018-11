Stiri pe aceeasi tema

- Șase județe din zona Moldovei și din sudul țarii sunt sub atenționare cod galben de ceața și izolat burnița, marți seara, pana la ora 23, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, județele Argeș, Prahova, Dambovița, Suceava, Neamț și Iași sunt sub atenționare cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ceata pentru localitati din judetele Prahova, Arges, Giurgiu, Dambovita, Teleorman, Ilfov si...

- METEO 12 noiembrie. Meteorologii au emis atentionari de cod galben de ceata pentru București și 13 judete din centrul, sudul și sud-estul țarii, in vigoare pana la ora 9.00, respectiv 10.00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, este cod galben de ceata in Bucuresti, Ialomita, Prahova,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata in localitati din judetele Arges, Teleorman si Satu Mare. Potrivit ANM, pana la ora 11:00, in zonele...

- 19 judete se afla partial sub atentionare de cod galben de ceata, care provoaca o circulație greoaie pe mai multe drumuri judetene. Atentionarile emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza zone din judetele Suceava, Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu,…

- AVERTISMENT de la ANM! Vine URGIA in București și alte șase județe. ANUNȚUL a fost facut ACUM de meteorologi Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe atenționare nowcasting cod galben de vant puternic pentru București, dar și pentru alte cateva județe din țara, valabile…

- Sub pretextul rectificarii bugetare, Guvernul vrea convocarea CSAT pentru declararea starii de urgența in Romania in ceea ce privește pesta porcina. De Mirela Neag și Catalin Tolontan Este pentru prima oara in istoria post-decembrista a Romaniei cand solicitarea de convocare vine din partea membrilor…

- Vești proaste! Vremea se inrautațește in urmatoarele ore Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua alerta cod galben de furtuni puternice pentru mai multe judete. Sunt anunțate ploi torentiale si, grindina si vijelii in localitati din judetele Prahov, Arges si Dambovita. Pana la ora 15.30,…