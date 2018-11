Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui anunț al ministerului Sanatatii israelian, pasagerii unui zbor Bucuresti-Tel Aviv al companiei TAROM, de pe 20 noiembrie, risca sa se imbolnaveasca de rujeola dupa ce o persoana cu aceasta boala a calatorit in acelasi avion, relateaza luni cotidianul Times of Israel. Este vorba…

- Arnold Schwarzenegger a avut emoții la bordul unui avion care a aterizat de urgența, din cauza unor probleme cu unul dintre motoare. Actorul se intorcea in Statele Unite, cand avionul in care se afla a...

- Fostul ciclist profesionist italian Andrea Manfredi, in varsta de 26 de ani, se afla printre cele 189 de victime ale accidentului aviatic din Indonezia, scrie news.ro.Echipa Bardiani-CSF (Continental Pro, la Deuxieme Division) a anuntat decesul fostului sportiv, care a evoluat in ciclismul…

- Un focar de pesta porcina africana a fost descoperit intr-o gospodarie din extravilanul municipiului Galați. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta din acest județ s-a intrunit joi pentru a aproba planul de masuri preventive pentru inlaturarea efectelor.

- Doborarea aparatului IL-20 M care desfașura o misiune de recunoaștere in Siria a tensionat relațiile din zona. Potrivit publicației Times of Israel, militarii sirieni care au tras asupra avionului militar...

- Un focar de hepatita A a fost inregistrat in judetul Bihor din Romania. De la inceputul anului au fost raportate aproximativ 200 de imbolnaviri in doua localitati, printre care si un primar, care ar fi intrat in contact cu persoane infectate.

- Alerta medicala la bordul unui avion! Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a fost sesizata marți cu privire la existenta, la bordul unei aeronave a companiei Turkish Airlines, a unui pasager cu simptome de febra tifoida.