Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Alerta de securitate la o baza a forțelor aeriene americane din Marea Britanie. Un barbat a fost arestat, dupa ce a incercat sa treaca cu un vehicul de un punct de control. Poliția a anunțat ca este vorba despre un „incident important” de securitate, relateaza BBC News. Baza din Suffolk a fost inchisa…

- Politia reaminteste din nou soferilor sa respecte regulile de circulatie, pentru evitarea accidentelor. Oamenii legii vor monitoriza traficul rutier si in acest weekend, inclusiv cu aparatele de masurat viteza. Doar in aceasta saptamana, IPJ Alba a dat amenzi de sute de mii de lei participantilor la…

- Inca o femeie a fost agresata la metrou. Politia a deschis o ancheta in urma unei plangeri inregistrate in aceasta dimineata. Plangerea a fost depusa de o femeie in varsta de 42 de ani, care spune ca ar fi fost amenintata la statia Unirii 2 de o alta femeie: „Nu scapi de mine!”, i-ar fi spus aceasta.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale- Compartimentul Urmariri efectueaza verificari in cazul dispariției unui barbat de 34 de ani din Ramnicu Valcea. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in dimineața zilei de 2 iunie, acesta a plecat de la ...

- E alerta in tot Bucureștiului! Conform poliției și Metrorex, o femeie e cautata, dupa ce a ucis o alta femeie, pe care a aruncat-o in fața metroului, in stația Dristor 1, și pe o alta, care a scapat, in alta stație de metrou.știre in curs de actualizare

- Salvamont Borsa a anuntat marti ca a inchis majoritatea traseelor turistice, avertizand totodata ca in urma ninsorilor abundente in zona de munte si a schimbarii bruste a temperaturii exterioare, exista riscul producerii de avalanse in Muntii Pietrosul Rodnei. "In zonele alpine, stratul de…

- Reprezentanții Poliției Romane trag un semnal de alarma cu privire la apariția pe internet, pe anumite rețele sociale, a unor mesaje care incita la violența. Oamenii legii spun ca romanii care vor sa participe la manifestari publice sa protesteze pașnic și sa nu se lase influențați de anumite persoane.…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a descoperit lucruri incredibile despre economia romaneasca, despre felul in care mari companii din Romania nu platesc nici macar un leu din redevența pe care s-au angajat sa o plateasca statului roman.Aceste mari companii nu au dat un leu din milioanele de euro…

- In aceasta perioada se inregistreaza o crestere a valorilor de trafic pe sensul de iesire din tara, sens in care Politia de Frontiera Romana a luat masuri pentru asigurarea unui control operativ si fluent in toate punctele de trecere.Ca urmare a faptului ca, la inceputul acestei minivacante, se inregistreaza…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Claudiu…

- Dezvaluiri incendiare din interiorul Comisiei de Control a activitatii SRI. Se pare ca fostul premier, Victor Ponta ar fi fost implicat intr-un caz scandalos. Florin Ghiulbenghian spune ca a solicitat sa fie audiat de catre Comisia SRI si acolo a dezvaluit implicarea unor ofiteri SRI in dosarul privind…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza cetatenii si participantii la trafic ca, in cursul diminetii de marti, 28 noiembrie, la ora 8.30, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal, adaptata conditiilor meteorologice specifice acestei perioade.

- Politia australiana a anuntat marti ca a arestat un simpatizant al gruparii jihadiste Stat Islamic, care planuia sa cumpere o arma si sa traga in multime in seara de Anul Nou la Melbourne, transmite AFP. Potrivit politiei, suspectul a citit un manual online scris de al-Qaida despre modul de utilizare…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- Poliția londoneza reacționeaza la rapoarte despre impușcaturi auzite in preajma stației de metrou Oxford Circus din Londra. Oamenii au fost rugați sa se adaposteasca in cladirile din preajma. O femeie ar fi fost ranita ușor, in timp ce parasea stația de metrou.

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- De-a lungul timpului s-au petrecut, in inchisori, nenumarate incidente ciudate in care au fost implicate gadgeturi. Va prezentam doua exemple in care detinuti au scapat de puscarie, cel putin pentru o perioada, datorita tehnologiei. Un suspect de crima a fost eliberat 2014 din inchisoare in Franta…

- Cinci persoane au vazut azi moartea cu ochii în urma accidentului cumplit ce a avut loc pe Șoseaua Mangaliei, în dreptul Doraly Mall. Accidentul a fost provocat de un șofer care a fugit apoi de la locul accidentului. Acesta a lovit grav o femeie de 42 de ani care trecea pe marcajul…

- Marți, 21 noiembrie, polițiștii rutieri din Dambovița și cei de la Serviciul Rutier Argeș acționeaza pe DN7 și DN72A pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație, indeosebi a celor produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. In cadrul activitatilor din teren sunt folosite…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este praznuita pe 21 noiembrie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Aceasta este o zi extrem de importanta – este despre momentul in care Fecioara Maria, in varsta de trei ani, a fost dusa de parintii sai, Ioachim si…

- Polițiștii din Capitala și nu numai sunt, de cateva zile, in alerta maxima! Bolizi de 400.000 de euro au fost furați in cinci zile din București, unul dintre ei fiind al ”deputatului mitraliera” Catalin Radulescu. Ultima lovitura a fost data acum doua nopți cand, din sectorul 5, s-a ”evaporat” un Lexus…

- Interlopii romanii au pus pe jar Poliția din Marea Britanie. La sfarșitul saptamanii trecute, Sorin Serbu, liderul unei grupari care se ocupa cu trafic de carne vie și de droguri a murit din cauza ranilor suferite intr-o incaierare dintr-un club londonez. Poliția se așteapta acum la noi violențe provocate…

- Poliția din Chișinau monitorizeaza deja de trei zile toate microbuzele de ruta din capitala, pentru a stabili daca șoferii acestora nu iau mai mulți pasageri decat numarul de locuri prevazute in caracteristica tehnica a vehiculului, așa cum prevede Regulamentul Circulatiei Rutiere. Oamenii legii sunt…

- ''Operațiunile de salvare din (vestul) provinciei Kermanshah s-au incheiat'', a declarat la postul național de televiziune Pir-Hossein Kolivand, șeful Serviciilor de Urgența din Iran.Seismul cu magnitudinea 7,3 a afectat mai multe orașe și sate din zona muntoasa din provincia Kermanshah…

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, scrie Realitatea.net.

- O reclamatie a venit pe adresa redactiei Ziaruluiunirea.ro saptamana aceasta, exprimand nemulțumirea mai multor cetațeni din Alba Iulia. Aceștia sunt indignați de comportamentul unei femei care le distruge, fara motiv, mașinile parcate fie pe strada principala, fie pe cea laterala, in apropiere de Liceul…

- Un tanar de 25 de ani din raionul Ialoveni ar fi autorul mai multor furturi de grile din metal de la gaurile de canalizare din capitala. Oamenii legii susțin ca acesta a fost prins dupa ce a dus aceste obiecte din metal la un punct de colectare a metalului uzat. Poliția afirma ca individul le sustragea…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, circulatia rutiera a fost oprita pe cateva drumuri nationale importante. De asemenea, si pe podul Agigea exista restrictii de circulatie. Atentie in trafic!

- Peste 9.700 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, in urma cu un an, 24 fiind confirmate in ultima saptamana, cele mai multe in Ialomita. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri de rujeola…

- Un sirian de 27 de ani a fost retinut joi pe aeroportul Orly din Paris, dupa ce a fortat mai multe puncte de control si a reusit sa patrunda pe pista, unde a încercat sa se apropie de un avion apartinând companiei Tunis Air, potrivit unei surse apropiate dosarului, citata vineri de postul…

- Oamenii legii s-au autosesizat dupa ce au fost facute publice imagini cu preotul paroh de la biserica ”Sfintii Constantin si Elena” in timpul oficierii unei slujbe de botez. Micutul este bruscat de preot, care il flutura prin aer ca pe un obiect, scufundandu-l apoi violent de cateva ori in apa din cristelnita.

- Comisia juridica a dezbatut un proiect de lege initiat de 123 de parlamentari, majoritatea de la PSD, prin care se intentioneaza modificarea cadrului legislativ in care isi desfasoara activitatea Jandarmeria. Deputatii juristi au decis sa respinga prevederile prin care jandarmii puteau sa efectueze…

- In urma avertizarilor de cod galben si portocaliu, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat probleme in 18 localitati din 12 judete ale tarii, dar si in Bucuresti, fiind vorba despre acoperisuri si elemente de fatada dislocate, arbori si stalpi rupti de vant si autoturisme avariate, potrivit unui bilant…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de marti, 31 octombrie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene inchise sau blocate, circulatia rutiera desfașurandu-se in condiții normale. Read More...

- Codul portocaliu de vant puternic și ninsori viscolite și-a intrat pe deplin in drepturi, mai multe drumuri naționale sau județene fiind afectate in zonele de munte ale județelor Maramureș și Bistrița-Nasaud. Dupa ninsori vin și inundațiile, spun meteorologii. Copaci doborați și circulație restricționata…

- Poliția a declanșat o razie in camine studențești, in urma careia au fost depistați șapte cetațeni straini care se ascundeau de autoritațile romane. Oamenii legii au prins, in situații ilegale, tineri din Palestina, Irak, Serbia, Irak și Macedonia.Șapte cetațeni straini au fost prinși de poliție,…

- Poliția a declanșat o razie in camine studențești, in urma careia au fost depistați șapte cetațeni straini care se ascundeau de autoritațile romane. Oamenii legii au prins, in situații ilegale, tineri din Palestina, Irak, Serbia, Irak și Macedonia.

- Hotii ar fi furat banii din Cutia Milei, dar se pare ca ar fi luat si obiecte de cult, informeaza news.ro. Deocamdata, nici Politia si nici Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei nu au oferit informatii pe acest subiect. Citeste si Alerta la Timisoara. Politistii cauta un hot pe care l-au scapat…

- Poliția este in alerta dupa ce un pacient a plecat, vineri seara, din Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași. Oamenii legii avertizeaza ca, daca nu iși ia tratamentul, barbatul poate deveni violent.

- Politistii dcauta un tanar, care a plecat dintr-un spital de psihiatrie, unde era internat. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 21 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Lipsa curentului ar fi motivul pentru care parcarile nu au fost deschise, in timp ce soferii care tranziteaza DN 6 opresc in locuri improvizate. Soferii sunt revoltati si spun ca le este greu sa opreasca uneori in locurile improvizate, si ca parcarea ar fi fost o idee buna, daca nu ar fi inchisa.…

- Politistii Lcali din Galati au primit mare ajutor chiar de la oamenii simpli. 7 Cetateni cu spirit civic dezvoltat, au sunat de fiecare data cand au sesizat cate o neregula. Au devenit oamenii din umbra agentilor locali. Tanarul din imagine isi doreste sa traiasa intr-o tara civilizata. Tocmai de…

- Doi damboviteni au fost, pur si simplu, spulberati de caii inhamati la o caruta si lasati nesupravegheati prin localitate. S-a intamplat la Niculesti, in judetul Dambovita. Stapanul animalelor nu s-a gandit la consecinte. (CITESTE SI: ”Daca trecea un motociclist ramanea...”. Oamenii s-au frecat la ochi…

- Soferul microbuzului si insotitorul acestuia, doi cetateni romani, au fost arestati preventiv pentru trafic de migranti. "In baza unei analize de risc, politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit asupra microbuzului, ocazie cu care au fost descoperiti in interiorul mijlocului…

- Poliția din Las Vegas informeaza ca un atacator înarmat s-ar afla liber în celebra zona cu cazinouri a orașului și a cerut locuitorilor sa fie precauți, relateaza DPA și BBC News, dupa ce martorii au raportat ca s-au auzit mai multe focuri de arma trase, iar presa susține ca ar fi vorba…

- Politia din Las Vegas a transmis luni ca un atacator inarmat s-ar afla liber in celebra zona cu cazinouri a orasului si a cerut locuitorilor sa fie precauti, relateaza DPA si BBC News.Conform unei postari pe Twitter a departamentului de politie, persoana inarmata s-ar afla in apropierea cazinoului…

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce au fost injunghiate, sambata, in centrul orasului britanic Sheffield, a anuntat Politia locala. Patru barbați au fost arestati, fiind suspecti ca...