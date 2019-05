Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…

- Este stare de alerta in unitatile MAI din judetul Buzau, dupa ce un barbat din zona Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca a vazut un avion de mici dimensiuni prabusindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate.

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, în contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.

- Inspectoratele județene pentru Situații de Urgența și cele de poliție și jandarmerie sunt pregatite sa intervina in sprijinul populației și autoritaților locale din zonele vizate de codul roșu de inundații emis miercuri pentru județele Caraș Severin și Timiș, anunța MAI.Conducerea Ministerului…

- Tensiune maxima la CCR. În urmatoarele 24 de ore, doua decizii cruciale ar putea fi luate, care ar putea da peste cap justiția. Una se refera la controversata Ordonanța 13, care dezincrimineaza parțial abuzul în serviciu.

- Alerta maxima la nivel mondial! Un fenomen periculos afecteaza Planeta. Din pacate, nu se poate face nimic O cercetare publicata saptamana aceasta in jurnalul Science a scos la iveala faptul ca oceanele absorb circa 31% din cantitatea de carbon emisa in atmosfera in urma activitatilor umane. Acest lucru…

- Trump va retrage Statele Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Trump a acuzat Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987. Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind INF, semnat cu SUA la finalul Razboiului…

- Simona Halep a preciat ca sprijinul fanilor o ajuta de fiecare data. "Ma simt bine aici, am amintiri frumoase si tot timpul este o placere. Cred ca am jucat un tenis foarte bun si sunt fericita ca am reusit sa ma calific mai departe. Nu este usor, sunt putin obosita si toata lumea poate vedea…