Alerta maxima in Golful Persic: Marea Britanie trimite in zona distrugatorul HMS Duncan

Alerta maxima in Golful Persic: Marea Britanie trimite in zona…

Marea Britanie isi va creste temporar prezenta militara in Golful Persic, devansand desfasurarea unei a doua nave de razboi, a indicat vineri guvernul de la Londra, in contextul accentuarii tensiunilor cu Iran, transmite AFP.



Distrugatorul HMS Duncan se va deplasa in Golf, unde se va alatura fregatei HMS Montrose, pentru a continua sa garanteze "libertatea de navigatie" in zona, a declarat un purtator de cuvant al guvernului.



Rotatia, care era programata, a fost devansata, a precizat o sursa din Ministerul Apararii.



Potrivit BBC, HMS Duncan va opera alaturi de HMS…