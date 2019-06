"In conformitate cu ordinul dat de comandantul suprem al fortelor armatei Federatiei Rusa, luni, a inceput o inspectie inopinata a trupelor si tehnicii militare din Districtul militar Centru", a anuntat ministrul apararii Serghei Soigu in cadrul unei reuniuni cu conducerea armatei ruse, precizand ca exercitiul va dura pana vineri, 28 iunie.



Aceasta verificare a inceput la 06:00 (ora Moscovei), cand toate structurile de comanda - cu efectiv complet -, precum in Districtul militar Centru au fost plasate in stare de alerta maxima, precum si o parte din trupele si capacitatile de lupta…