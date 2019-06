Alertă maximă! Atentate în masă în Europa! Listele sunt pregătite. Nume celebre sunt implicate Alerta maxima! Atentate in masa in Europa! Listele sunt pregatite. Nume celebre sunt implicate O grupare de extrema dreapta din Germania planuia o serie de atentate. Printre ținte se numarau politicieni de prim rang. Membrii gruparii Nordkreuz au alcatuit o lista cu ținte formata din politicieni de stanga sau care susțin politicile pro migrație. Cei 30 de membri ai gruparii teroriste ar avea legaturi cu poliția, cel puțin un membru fiind in continuare angajat in comandamentul special al Biroului de Investigații Penale. Aceștia s-au folosit astfel de datele poliției pentru a alcatui lista morții.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

