Stiri pe aceeasi tema

- Un tren in care se aflau aproximativ 700 de pasageri a fost evacuat in statia din Frankfurt (sud-vestul Germaniei) dupa ce in una dintre toalete a fost gasit un pistol, transmite sambata dpa....

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan, a declarat sambata ca nu a luat inca "nicio decizie" privind finantarea zidului pe care Donald Trump vrea sa-l construiasca la frontiera cu Mexicul cu bani de la bugetul armatei, relateaza AFP preluata de Agerpres. "In mod deliberat, nu am luat nicio decizie",…

- Autoritatile din Vaslui au intrat in alerta dupa ce un microbuz cu 18 pasageri s-a ciocnit, astazi, cu o masina, in localitatea Salcioara. The post Autoritatile in alerta, dupa ce un microbuz plin de pasageri s-a ciocnit cu o masina appeared first on Renasterea banateana .

- Un autocar de pe ruta Sankt Petersburg - Moldova s-a ciocnit violent cu un camion. În urma impactului, mai multi moldoveni au avut de suferit, anunta pnl.pskov.ru. Potrivit informatiilor, accidentul a avut loc pe o sosea în regiunea Pskov. În autobus se aflau…

- Un numar de 58 de persoane au iesit vineri la amiaza, fara sa fie ranite, dintr-un autocar care a avut un incendiu la motor, in timp ce se deplasa pe DN1, in localitatea Bradu, a anuntat purtatorul de cuvant...

- Anchetatorii germani verifica o posibila 'pista criminala' la originea defectiunii avionului cu care se deplasa cancelarul Angela Merkel la summitul G20 din Argentina, a relatat vineri ziarul german Rheinische Post citand surse de securitate, noteaza Reuters. Merkel era in drum spre summit cand Airbusul…