- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca cei trei marinari romani, care au fost rapiți de pe o nava aflata in largul statului Togo pe 3 martie, au fost eliberați. Marinarii romani urmeaza sa fie repatriați in zilele urmatoare. Ei vor fi asistați de Ambasada Romaniei la Abuja, Nigeria, pentru efectuarea…

- Trei romani se numara printre membrii unui echipaj de nava ce au disparut duminica, in urma unui incident care a avut loc in apele teritoriale ale statului Togo, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, a fost activata celula de criza a MAE. „Ministerul Afacerilor Externe, prin…

- "E vorba de o nava care e folosita de o societate romaneasca, cu echipajul intreg romanesc. Dupa iesirea din apele teritoriale au fost atacati de o ambarcatiune de pirati. Conform instructiunilor pe care le au, marinarii s-au refugiat in camera de comanda si au transmis un mesaj in legatura cu atacul…