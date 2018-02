Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Belgia ca personalul din transportul public de calatori din Bruxelles a anuntat intrarea in greva, astfel incat reteaua de transport va fi puternic perturbata incepand cu dupa-amiaza zilei de 19 februarie.

- Alerta și apel al poliției catre populație! Poliția germana a anuntat ca a demarat de urgenta cautari pentru un roman evadat din spitalul de psihiatrie ZfP Emmendingen, unde fusese dus pentru o evaluare.

- Desfasurare impresionanta de forte saptamana viitoare in interiorul Guvernului Romaniei. Premierul Viorica Dancila efectueaza marti si miercuri prima vizita externa din mandatul sau la Bruxelles, marti si miercuri, pentru ca imediat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa mearga in plenul Parlamentului…

- Ministrii apararii din statele membre NATO au convenit, miercuri, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime, cu sediul in SUA si altul pentru mobilitate terestra, care se va afla in Europa. In aceasta…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- O minora de 16 ani a fost lovita, in cursul acestei dimineți, pe o trecere de pietoni sin Sebeșel, de catre o mașina, anunța Poliția Alba. Potrivit sursei citate, adolescenta trecerea strada pe trecerea de pietoni. ”Victima a fost transportata la Spitalul Municipal din Sebeș. Posibil accidentata ușor”,…

- Ministerul de Externe anunta ca in cladirea sectiei consulare a ambasadei Romaniei la Bruxelles, ieri, a fost o alerta cu un plic suspect. Reprezentanții unei societați comerciale din același imobil cu Secția consulara romana au semnalat poliției prezența unui plic care conținea o pulbere alba. Ca masura…

- Politia e in alerta. Un puscarias extrem de periculos a evadat. Totul s-a intamplat in Satu Mare. Deținutul de la Penitenciarul Satu Mare a evadat intr-un moment de neatenție a gardienilor. Barbatul s-a facut nevazut, dupa ce a fost trimis sa munceasca la Tribunalul Satu Mare.Barbatul era…

- Comisia Europeana si presedintele Jean-Claude Juncker au fost, "din capul locului", pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Sediul organizatiei USR Vrancea a fost spart in marți seara. Evenimentul s-a petrecut chiar cu ocazia vizitei unor lideri USR, in frunte cu presedintele partidului, deputatul Dan Barna, informeaza Adevarul. De asemenea, la Focsani este prezent si fostul presedinte si candidat al USR Vrancea la Camera…

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, în urma descoperirii unui pachet suspect, politistii încercând sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza Daily Mail. Un purtator de cuvât al Politiei Metropolitane…

- Incendiu in satul Ratus, Criuleni. Din primele informatii se cunoaste ca de flacari a fost cuprins acoperisul unei centrale termice.La fata locului au intervenit pompierii.Revenim cu detalii.

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- Incident grav in zona Izvorul Negru din Moisei. Un autoturism de lux a fost gasit de proprietar pur si simplu distrus. Conform informatiilor noastre se pare ca autoturismul Audi a fost distrus cu TOPORUL de persoane necunoscute. Masina ar apartine unui borsean, Vasile T. Politia a deschis o ancheta…

- Polițiștii clujei au fost solicitați, miercuri dupa-amiaza, privind un accident rutier, petrecut pe raza comunei Aghireșu.”În data de 27.12.2017, ora 15.18, Politia orasului Huedin a fost sesizata telefonic de un barbat, în vârsta de 55 ani, din com. Aghiresu,…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Un autoturism de lux a luat foc în timpul nopții trecute, într-un cartier din Galați, iar anchetatorii spun ca focul a fost pus în mod intenționat. Mașina de lux a luat foc și apoi a explodat, întreaga scena fiind filmata de mai mulți cetațeni…

- Autoritațile irlandeze sunt în alerta, dupa ce au descoperit ca grupuri mari de români au ajuns în țara în aceasta perioada. Polițiștii irlandezi au identificat mai multe personae de origine româna, care fac parte dintr-o rețea de cerșetorie. Persoanele în…

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- Desfașurare impresionanta de forțe in județul Sibiu. Zeci de pompieri și echipaje de scafandrii cauta un autoturism care ar fi cazut in albia raului Olt. Alerta a fost data la numarul unic de urgența 112.

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Seful statului a participat ieri, la Summitul Euro de la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe modalitatile de consolidare a Uniunii Economice si Monetare. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului…

- Inca o femeie a fost agresata la metrou. Politia a deschis o ancheta in urma unei plangeri inregistrate in aceasta dimineata. Plangerea a fost depusa de o femeie in varsta de 42 de ani, care spune ca ar fi fost amenintata la statia Unirii 2 de o alta femeie: „Nu scapi de mine!”, i-ar fi spus aceasta.…

- Individul care ameninta pasageri cu un cutit a fost impuscat de politisti, vineri seara, in incinta Aeroportului Schiphol din Amsterdam. Aeroportul a fost evacuat din cauza incidentului, a mai precizat presa olandeza. "Un barbat a fost impuscat de agenti de politie in incinta Aeroportului…

- Un alt incident grav a avut loc la metrou a avut loc vineri dimineața. O femeie a reclamat ca a fost amenințata de o necunoscuta, in stația Piața Unirii 2. Poliția este in alerta și o cauta pe agresoare.

- Faptul ca Regele Mihai va fi inmormantat la Curtea de Arges face ca orasul argesean sa devina cel mai important la acest final de saptamana. Data fiind amploarea evenimentului, reprezentantii ISU Arges si cei ai IPJ Arges vor supliemnta echipajele prezente la fata locului, dar si pe drumul catre…

- Poliția din New York intervine dupa anunțul unei explozii de origine necunoscuta în Manhattan, anunța NYPD, pe Twitter. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info…

- Cazul copilului de 5 ani batut si amenintat de unchiul lui deghizat in Mos Craciun este departe de a fi solutionat. In timp ce Directia pentru Protectia Copilului si Politia au deschis anchete, rudele se solidarizeaza mama care a crezut ca-i da copilului o „lectie”.

- Manifestațiile sunt pentru independența Cataloniei. Datele oficiale ale poliției din Belgia vorbesc despre 45.000 de oameni. Cei care protesteaza vor sa fie proclamata Catalonia republica, cer eliberarea celor arestați și denunța pasivitatea instituțiilor europene. Toți protestatarii au steaguri.…

- Doua sute de persoane au fost evacuate marti de pe santierul unui reactor nuclear EPR (European Pressurized Water Reactor) în constructie în Flamanville, în nord-vestul Frantei, dupa o degajare de fum care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat prefectura, informeaza AFP. …

- Incindet violent, duminica, in New York City. Potrivit poliției din orașul american, un barbat care se afla la volanul unui sedan alb a intrat intenționat intr-un grup de persoane pe trotuar, omorand cel puțin una dintre persoane și ranind alte patru.Incidentul a avut loc in zona Queens din…

- Un incident cel puțin bizar a avut loc in aceasta seara la Timișoara. Regia Autonoma de Transport Timișoara a anunțat ca, din cauza unui acestui incident graficul de circulație al liniei Expres 7 a fost decalat cu aproximativ 2 ore. ”Astazi, la ora 18:55, atat un autobuz de pe linia Expres 7, cat și…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus într-o farmacie, a specificat pe Twitter poliția care a ordonat evacuarea…

- Dumitru Costin, secretarul general al AFAN (Sindicatul fotbalistilor din Romania) a participat zilele acestea la Comitetul sectorial pentru fotbal care a avut loc la Comisia Europeana de la Bruxelles din Belgia. La aceasta intalnire au participat mai mulți reprezenți de la UEFA, dar și trimișii celor…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- Patru persoane vor fi aduse în fața justiției dupa violențele care au avut loc sâmbata în urma unei manifestații la Bruxelles, incident care a alimentat din nou polemica privind securitatea în capitala belgiana și modul în care poliția locala gestioneaza reuniunile,…

- Aproximativ 50 de persoane au fost retinute sambata dupa-amiaza intr-un zona comerciala din Bruxelles dupa ce un grup de persoane care participasera la o manifestatie a devastat cateva magazine si a agresat fortele de ordine, a informat politia locala, relateaza AFP. Potrivit unui bilant publicat…

- Poliția londoneza reacționeaza la rapoarte despre impușcaturi auzite in preajma stației de metrou Oxford Circus din Londra. Oamenii au fost rugați sa se adaposteasca in cladirile din preajma. O femeie ar fi fost ranita ușor, in timp ce parasea stația de metrou.

