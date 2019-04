Alertă MAE. Demonstrații de stradă de amploare Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca in perioada urmatoare sunt anuntate demonstratii publice de amploare la Belgrad pe 13 si 19 aprilie si la Novi Sad pe 11 si 12 aprilie. "Desi asemenea demonstratii (frecvente in ultima perioada) au avut in general un caracter pasnic, se remarca o crestere a riscului inregistrarii unor evenimente violente", arata un comunicat al MAE. In acest context, MAE recomanda evitarea zonelor centrale ale celor doua orase in zilele mentionate, evitarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

