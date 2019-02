Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței fugit în Madagascar, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 9 ani de închisoare cu executare, transmite Realitatea TV.

