Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe voci din interiorul PSD solicita organizarea unei ședințe a Comitetului Executiv care sa tranșeze disensiunile aparute in ultimele zile in PSD. „Avem nevoie de un „Moment 0” și este mai important ca oricand sa fim ințelepți și uniți! Disputele sau orgoliile sa fie stinse in interiorul…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni luni in sedinta, au declarat, sambata, pentru AGERPRES, surse social democrate. Potrivit surselor citate, cel mai probabil, membrii Comitetului Executiv National se reunesc la Bucuresti, la ora 14,00. Mai multi lideri ai PSD au cerut, in acest sfarsit de…

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta. Nici Dragnea nu…

- Liderii PSD se reunesc de urgenta in sedinta, luni, pentru a transa conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Liderul partidului, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanti din partid asupra lui. Sedinta…

- Mai multi lideri PSD solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru a transa criza politica declansata de diferendul dintre Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita intrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” intrucat aceasta a avut drept ”reactie organica” incetinirea motoarelor administratiei centrale si locale....

- Claudiu Manda considera ca actuala criza politica nu mai poate aștepta Comitetul Executiv Național de la Iași, programat la sfarșitul lunii. "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situația din ultimele zile nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Romanii…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul Executiv National al partidului trebuie sa se intruneasca de urgenta pentru a retrage sprijinul politic al echipei…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul Executiv National al partidului trebuie sa se intruneasca de urgenta pentru a retrage sprijinul politic al echipei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca inca spera ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Razboiul dintre Mihai Tudose și Carmen Dan are ecouri puternice in PSD. Premierul a reușit sa starneasca revola unor colegi din tabara Dragnea. Deputatul Catalin Radulescu face apel la intrunirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD pentru a se retrage sprijinul politic cuplului din…

- Luni, 8 ianuarie 2018, a avut loc la sediul din Kisselef, ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Potrivit Statutului, Comitetul Executiv Național „este structura de conducere și de decizie al partidului care coordoneaza activitatea partidului intre Congresele PSD.” Sintem la finele unui an –…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan a declarat, luni, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. ”Eu am niște probleme guvernamentale la nivelul județului Vrancea, și de aceea am mers la Palatul Victoria”,…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, potrivit unor informații Digi24. Printre cei prezenți la ședința s-ar numara și vicepremierul Marcel Ciolacu.Citeste si: S-A AFLAT: Biografia NEROMANTATA a politistului care a AGRESAT doi copii…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Ședința mare in PSD, luni, cand e programat Comitetul Executiv Național! Potrivit unor surse social-democrate, Niculae Badalau este dispus sa-l tradeze pe Dragnea in favoarea lui Mihai Tudose. In schimbul susținerii premierului, al doilea om din partid ar cere intrarea in Guvern a lui Marian Mina.…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, în sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. „Comitetul Executiv National de mâine, daca ar fi reprezentativ…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National de maine, daca ar fi reprezentativ si ar asculta…

- Chiar in timpul sedintei, primariile din Ineu si din Halmagiu au trimis adrese catre Consiliul Judetean Arad. Primaria Ineu anunta ca ar mai avea nevoie de bani, in timp ce Primaria Halmagiu anunta ca a ramas cu sume necheltuite. Drept urmare, la finalul sedintei ordinare, presedintele CJA Iustin Cionca…

- In urma cu cateva minute, Liviu Dragnea i-a convocat de urgența pe primarii și președinții PSD de sector, in frunte cu primarul general Gabriela Firea, șefa organizației PSD București. potrivit Realitatea TV, aceștia au fost chemați pentru a stabili organizarea unui miting in București, concomitent…

- Premierul Mihai Tudose a facut o gluma la petrecerea privata organizata de PSD, in zona Floreasca, din Bucuresti, potrivit Antena 3.Seful Executivului a scos limba la Codrin Stefanescu.Liderii PSD petrec in Capitala, in avans, de Sfantul Nicolae.Sursa foto: Captura Antena 3 ...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, luni, o ședința de Consiliu General de urgența, privind implementarea biletului unic de transport in comun, in București. Ciprian Ciucu, consilier general al Capitalei, a declarat, pe pagina sa de Facebook, ca edilul-șef a convocat sedinta de…

- Liderii PSD s-au reunit, duminica seara, intr-o ședința in care au decis organizarea unor mitinguri de amploare in București și in marile orașe ale țarii impotriva ”Statului paralel”. Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, susține ca nu a participat la ședința in care s-au luat aceste decizii și,…

- Scandalul mocnit din ultimele luni a explodat in PSD, iar taberele lui Liviu Dragnea și Mihai Tudose se aduna pentru o mare confruntare in partid. Citește și: PSD, pe un butoi de pulbere: Ședința de urgența dupa scandalul Firea-Tudose Aseara, Liviu Dragnea s-a intalnit cu o parte dintre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- E ședința mare in PSD! Liviu Dragnea i-a chemat pe cei mai importanți lideri ai partidului la o intalnire-fulger ce are loc chiar la aceasta ora. Cei mai importanți șefi din teritoriu se afla, acum, la sediul central al partidului, la doar cateva sute de metri de Piața Victoriei.Conform surselor,…

- La doar o zi de la apariția in presa a „stenogramelor” din interiorul PSD, in care Gabriela Firea și Mihai Tudose se acuzau reciproc, mai mulți lideri ai partidului au fost convocați la o ședința de urgența.Potrivit unor surse din partid, secretarul general Marian Neașcu a convocat mai mulți…

- Intrebat cum vede rezolutia PSD privind ”statul paralel si ilegitim”, Sorin Grindeanu a raspuns: ”O privesc ca o declaratie si o determinare a PSD pe care a tinut neaparat sa o arate, ca este decis sa duca aceasta batalie”. In ce priveste motivele social-democratilor pentru a adopta rezolutia,…

- Iohannis, despre statul paralel: Este o gluma destul de proasta. Nu ma tem absolut de o suspendare Presedintele Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca nu se teme de suspendarea din functie, adaugand ca nu crede ca romanii si-ar dori un asemenea lucru si raspunzand astfel unei intrebari legate…

- Iohannis: Nu ma tem absolut deloc de o suspendare Presedintele Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca nu se teme de suspendarea din functie, adaugand ca nu crede ca romanii si-ar dori un asemenea lucru si raspunzand astfel unei intebari legate de posibila suspendare dupa acuzele…

- Intrebat care este parerea sa despre discutia privind ”statul paralel”, Iohannis a raspuns: "Este o gluma destul de proasta asta cu statul paralel. Sper ca romanii sa inteleaga ca nu exista statul paralel (...) Exista insa persoane care vor sa acapareze toata puterea si care se victimizeaza”.…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau spune ca mitingurile PSD nu ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat, pentru ca ele necesita si prezenta parlamentarilor, iar acestia trebuie sa fie prezenti in legislativ pentru a finaliza legile justiției. „Am discutat si discutam tot timpul si…

- Intrebat daca la CExN de saptamana trecuta s-a discutat despre cine ar face parte din „statul paralel si ilegitim”, data fiind rezolutia adoptata cu unanimitate de voturi pe acest subiect, Badalau a raspuns: „Cu mentiunea ca e un pleonasm, nu poate sa fie paralel si sa fie legitim, nu. Nu am mai…

- „Am analizat tot ce inseamna in acest moment moțiunea de cenzura și conținutul ei, oferta celor care au inițiat moțiunea de cenzura - daca propun ceva in locul guvernului actual, in locul programului de guvernare - și am constatat ca nu exista la concluzii altceva decat deficit 3% - chiar e necesar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in statiunea Baile Herculane, ca de anul viitor vor incepe mai multe investitii in zonele balneare, scrie Agerpres.ro. 0 0 0 0 0 0 "Am vorbit si cu domnul prim-ministru si cu colegii mei atat…

- Orice formațiune PSD poate organiza manifestații publice oricand, a anunțat ieri, liderul partidului, Liviu Dragnea. Anunțul a fost facut dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD care a avut loc la Baile Herculane. „Am decis astazi in Comitetul Executiv Național ca orice organizație PSD din…

- Alerta maxima la Chișinau! Motivul?- Mobilizarea generala anuntata de administratia separatista din Transnistria pentru vineri a provocat ingrijorarea Chisinaului si a partenerilor din formatul de negocieri privind reglementarea transnistreana. Declarația a fost facuta de vicepremierul pentru reintegrare…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit luni dimineața, la ora 11.00, cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Intalnirea a avut loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și a durat 30 de minute. Intrevederea are loc la cateva ore dupa audierea liderului PSD la DNA.Social…

- Un nou protest va fi organizat miercuri, in Piața Victoriei, la ora 13:00, in același timp cu ședința de Guvern in care vor fi adoptate noile masuri fiscale . Protestatarii s-au mobilizat pe pagina de Facebook „Corupția ucide”. „8 noiembrie este Miercurea Neagra pentru economia Romaniei. Pentru a carpi…

- Guvernul are o ședința încarcata astazi, iar din sumedenia de proiecte se disting cele ale modificarilor privind Codul fiscal și celebra lege "Belina". Executivul a decis sa scoata de pe ordinea de zi si sa amâne majorarea salariului minim, din cauza lipsei unui…

- Executivul de la București va adopta, in ședința miercuri, prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal, act normativ care prevede si transferul contributiilor de la angajator la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, ca transferul contribuțiilor de la angajator la angajat se va face prin ordonanța de urgența, in ședința de Guvern de miercuri. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca vor fi trecute contribuțiile de la angajator la angajat, Tudose a raspuns: „Da”. Intrebat,…

- Reacția lui Dragnea, dupa ce a fost huiduit in fața sediului PSD Sibiu Aproximativ 20 de persoane a protestat miercuri seara in fața sediului PSD Sibiu, unde erau așteptați liderul social-democrat, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose. Liderii locali ai PSD au așteptat în sediu, dupa…

- O aeronava Blue Air care a decolat duminica dimineata de la Otopeni cu destinatia Stuttgart a aterizat de urgenta la Budapesta dupa ce unul dintre senzorii care monitorizeaza starea tehnica a aeronavei s-a aprins in timpul zborului, informeaza Digi24.Creșterea ROBOR ii 'ustura' la buzunar:…

- O senatoare PSD a trecut prin clipe groaznice in aceasta seara. Vremea cumplita din Bucuresti i-a pus viata in pericol. Imediat dupa ce a plecat din Senat un copac i-a cazut peste masina. Roxana Paturca de la PSD a explicat in direct la Romania TV clipele teribile prin care a trecut.Citește…