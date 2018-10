ALERTĂ! Legea offshore a trecut fără mari emoții de Camera Deputaților In plenul Camerei Deputaților au fost acceptate chiar și amendamente ale PNL, cel mai important fiind cel referitor la faptul ca regimul fiscal actual va fi valabil pe intreaga perioada a acordurilor petroliere aflate in executare. In rest, pe partea de fiscalitate, legea nu a suferit modificari substanțiale fața de forma pe care PSD a incercat sa o impuna in urma cu trei saptamani, cand a fost retrimisa in comisii. Diferența este ca de data aceasta a existat un consens intre partide, unele dintre amendamente fiind asumate de toate formațiunile, cu excepția USR. Amendamentul PNL: „Alin 1 art 18:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

