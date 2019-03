Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, ca votul primit in Comisia LIBE a Parlamentului European este pentru tot sistemul judiciar din Romania si pentru toti cetatenii tarii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Maria Grapini, ELIMINATA de la numaratoarea voturilor…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta saptamanala, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarari si memorandumuri. Este de aşteptat ca Executivul să aprobe vineri şi proiectul bugetului de stat pe anul 2019, aşa cum au anunţat deja atât premierul Viorica Dăncilă,…

- Viorica Dancila l-a sunat, marți, pe președintele Klaus Iohannis, inainte sa plece la Bruxelles! Premierul i-a cerut președintelui sa ii dea un raspuns in ceea ce privește cele doua nominalizari pentru completarea Guvernului: Lia Olguța Vasilescu, la Dezvoltare, și Mircea Draghici, la Transporturi.Raspuns…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a postat, marți pe Facebook, un studiu finanțat de UE, publicat in 2017, care arata ca cercetatorii recomanda o alimentație bogata in vitamina D, mai ales in lunile de iarna.Potrivit studiului, cercetatorii recomanda o alimentație bogata in vitamina…

- Negocierile dintre Eugen Teodorovici, reprezentantul Guvernului, și primarii de orașe din Romania au eșuat! Edilii spun ca se delimiteaza de prevederile din propunerea de lege de buget pentru anul 2019 privind alocarea financiara a unitaților administrativ-teritoriale facuta de actualul Guvern, autonomia…

- In contextul preluarii de catre țara noastra a Președinției Consiliului Uniunii Europene, ministrul Cercetarii și Inovarii, Nicolae Hurduc, s-a intalnit cu o parte dintre jurnaliștii straini prezenți la București. La intrevederea care s-a desfașurat la Universitatea „Politehnica” din București, alaturi…

- Premierul Romaniei si ministrul de externe polonez au subliniat ca relatiile dintre cele doua state au cunoscut o dezvoltare intensa si dinamica in ultimii ani si au pus accent pe importanta continuarii dialogului romano-polonez in baza Parteneriatului Strategic, incheiat in urma cu 10 ani, informeaza…

- Guvernul României va prelua un rol de conducere în Uniunea Europeana, în contextul disensiunilor pe care le are cu Bruxellesul din cauza situației sistemului judiciar, comenteaza corespondentul Kit Gillet într-un editorial publicat în cotidianul The New York Times.…