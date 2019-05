Stiri pe aceeasi tema

- Un cumplit accident s-a produs in Afumați, cu doar cateva minute in urma. Un intreg restaurant a fost cuprins de flacari dupa ce un autoturism a intrat intr-o țeava de gaze și a provocat un incendiu puternic.

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute pe Soseaua Bucuresti Urziceni, in localitatea Afumati, judetul Ilfov.Daniel Toma, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "un autoturism a intratiin teava de gaze, situata in afara partii carosabile,…

- Pompierii intervin, la ora transmiterii știrii, pentru a stinge un incediu la un restaurant din comuna Afumați din județul Ilfov, produs dupa ce o mașina ar fi lovit o țeava de gaze, informeaza ISU București-Ilfov. Nu sunt persoane ranite.Cinci autospeciale de stingere și un echipaj SMURD…

- Alerta la Timișoara, dupa ce o mașina a luat foc in plina strada. Autovehicululul s-a aprins din senin, in timp ce era parcat langa Cimitirul Eroilor, situat langa un mall din oraș.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul General - Apropiat de-al lui Liviu Dragnea, reținut cu surle și trambițe,…

- Alerta printre copii, parinti si profesori! Un elev din clasa a VI-a s-a certat cu un coleg de clasa, a venit la scoala cu un briceag și l-a fugarit, doar ca a fost in scurt timp lovit de o mașina! Incidentul s-a produs la o școala din București!

- INCIDENT… Un barbat in varsta de 56 de ani din mediul rural a ajuns, in urma cu puține minute, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce a fost lovit cu mașina de un instructor auto. Accidentul s-a produs langa Tribunalul Vaslui, iar din primele cercetari reiese ca de vina ar fi pietonul, care…

- Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati in jurul orei 13:45, sa intervina pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism.Masina era in miscare cand soferul a simtit fumul.Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 6 subofiteri.…

- O minora de 17 ani a ajuns la spital in stare grava, alaturi de alți trei tineri, dupa ce masina in care se aflau a lovit, sambata seara, un cap de pod și apoi o teava de gaz, pe strada Narciselor, din Targu-Jiu, in urma avariei fiind necesara intreruperea alimentarii cu gaz in zona timp … Articolul…