Alerta la Washington: Colete explozive au fost trimise la 6 institutii guvernamentale si militare Mai multe colete suspecte au fost trimise la sase institutii guvernamentale si situri militare situate in zona capitalei americane Washington.



Biroul Federal de Informatii (FBI) si autoritati militare au declarat ca investigheaza sase colete suspecte continand componente explozive, a relatat NBC News. Acestea au fost trimise la situri ale armatei si serviciilor de informatii care isi au sediul in zona Washingtonului.



"La 26 martie, FBI a raspuns la sesizarea privind colete suspecte la numeroase situri guvernamentale. Fiecare colet a fost ridicat pentru analize suplimentare",… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dispus expulzarea a 60 de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului spion Serghei Skripal in Marea Britanie.Germania si Franta au anuntat, de asemenea, ca fiecare expulzeaza cate patru diplomati rusi. Mai multe alte tari din Europa le vor exemplul,…

- Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, sustine Washington Post, care a adauga ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie pe secretarul de Stat Rex Tillerson.…

- WhatsApp a introdus, la final de 2017, posibilitatea de a sterge mesajele pe care le-ai trimis deja, iar acum face o schimbare la acest capitol. Functia de stergere a mesajelor trimise pe WhatsApp este disponibila de la finele lui octombrie 2017, iar acum compania a facut o modificare a acesteia.…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…

- Rusia duce o campanie de destabilizare in fata careia Statele Unite ale Americii nu sunt suficient de protejate, este avertismentul comandantului suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), care spune ca agentiile guvernamentale americane nu se coordoneaza suficient pentru a-si proteja tara de amenintarea…

- De Ziua Internationala a Femeii, TAROM pune in vanzare bilete de avion la tarife cu 20% reducere pe toate rutele interne si externe. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de TAROM in perioada 15 aprilie si 15 iunie 2018…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Intentia lui Donald Trump de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu nu e criticata doar de Uniunea Europeana, ci si de agentia Moody's, care avertizeaza ca acest plan va afecta companiile consumatoare de otel din SUA. Planul presedintelui american de a impune tarife pentru…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si-a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omologul sau american, Donald Trump, privind contruirea unui zid la granita SUA cu Mexic. Presedintele mexican planuia sa efectueze o vizita oficiala in SUA…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut in…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1,2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban. "Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam doar pe…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Deficitul comercial al Romaniei a creascut si in 2017. Astfel, exporturile s-au majorat cu 9,1% fata de anul anterior si au ajuns la 62,64 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu sapte procente, cifrandu-se la 67,34 miliarde euro. Anul trecut deficitul comercial a fost de 12,96…

- Activitatile Guvernului Statelor Unite sunt blocate, incepand de vineri, dupa ce Senatul nu a reusit sa adopte un acord referitor la finantarea bugetului pe urmatorii doi ani. Acordul ar fi majorat plafonul pentru finantarea Apararii si cel pentru unele cheltuieli interne cu aproape 300 de…

- Presedintele american, Donald Trump, ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA. La o intalnire la Casa Alba cu o comisie a fortelor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie. "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- Partia Cucos (Bistrita), in care autoritatile au investit 7 milioane de euro, a fost inaugurata luni cu mare fast, dar inchisa peste trei zile din cauza problemelor aparute. Folosita sau nu, partia costa orasul 10.000 de euro lunar. Autoritatile, care s-au indatorat pe 20 de ani, n-au tinut…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la inceputul primei sedinte a noului guvern, ca va fi adoptata azi o ordonanta de urgenta prin care termenul de depunere a formularului 600 se proroga de la 31 ianuarie la 15 aprilie. De asemenea, seful Executivului a anuntat ca in perioada urmatoare…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Camera Reprezentantilor si Senatul din Statele Unite au votat, luni, in favoarea reluarii activitatii guvernamentale, prin aprobarea unui proiect de lege privind finantarea Guvernului pana la 8 februarie. Camera Reprezentantilor a aprobat proiectul de lege cu 266 de voturi pentru si 150 impotriva.…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Pata de petrol formata in apele Marii Chinei in urma scufundarii unui vas care naviga sub pavilion iranian s-a extins atat de mult incat ocupa acum o suprafata similara cu a Parisului, potrivit unor specialisti chinezi. Autorittatile din China informeaza ca suprafata petei de petrol a ajuns…

- Autoritatile franceze sunt in alerta din cauza unei epidemii de gripa care se manifesta in intreaga tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In consecinta, romanilor care vor pleca in perioada urmatoare in aceasta tara sau care sunt deja acolo li se recomanda sa se vaccineze imbotriva…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii "Dreamers", este "probabil mort", informeaza duminica AFP. "DACA este…

- Presedintele american Donald Trump este "intr-o stare excelenta de sanatate", a anuntat vineri medicul Casei Albe, dupa ce Trump a efectuat prima examinare anuala. Trump a fost examinat timp de trei ore de catre medicii militari de la Centrul National Walter Reed din orasul Bethesda, statul…

- Cel de-al 18 flashmob din fata sediului PSD Sibiu s-a desfasurat sub titlul "Va vedem din Clubul de Lectura". Aproximativ o suta de persoane s-au strans in ceea ce au numit "zona libera de coruptie" din zona centrala a municipiului Sibiu si, timp de 15 minute, au citit. "De la clasic la contemporan,…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Moneda nationala s-a depreciat, marti, fata de euro si fata de dolar, care a facut un mare pas in fata. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4.6571 de lei/unitate, cu 0,48% mai mult fata de sedinta de luni. Si dolarul american creste, fiind cotat de BNR la…

- Pretul gazelor pentru consumatorii casnici va fi majorat incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat remis luni de ANRE. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Ministerul Transporturilor a promis ca, in 2018, soferii vor putea circula pe 156 km noi de autostrada, insa reparatiile Autostrazii Soarelui vor dura cel putin trei ani. Primii kilometri ai autostrazii, intre Bucuresti si Fundulea, sunt cei mai afectati: plini de gropi sau carpeli cu bitum,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…

- O adolescenta palestiniana a fost aucuzata de autoritatile israeliene de agresiune dupa ce un clip video a devenit viral pe Internet. In filmuletul postat pe retelele de socializare, tanara poate fi auzita cum le cere soldatilor sa plece. Pentru ca acestia nu se miscau, ea i-a palmuit si i-a…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP. "Statele Unit au acordat in mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului in ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit…

- Engie Romania, unul dintre cei doi mari furnizori de gaze din Romania, va cumpara 262 de autovehicule de la Renault Commercial Roumanie, valoarea contractului ridicandu-se la 16,4 milioane de lei (circa 3,58 milioane euro), fara TVA. Renault a depus singura oferta primita de Engie la licitatia…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Dezastrul de la Cernobil va ramane ca o pata neagra in istoria omenirii, asta e clar. Cateva imagini, insa, iti arata ca locurile din apropierea centralei nu sunt atat de sinistre, scriu cei de la Playtech.ro. Pripiat, odata un oras de 40.000 de oameni, este la o distanta foarte mica de Cernobil,…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,08%, cel mai mic din ultima luna si jumatate, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie…

- O factura de electricitate in valoare de 284 de miliarde de dolari a lasat-o fara cuvinte pe o femeie din statul american Pennsylvania. Pana la urma, situatia a fost lamurita: a fost vorba doar de o eroare a furnizorului de curent. Dar cand a vazut in fata ochilor aceasta suma colosala, Mary…