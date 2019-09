Alertă la un târg culinar! 14 răniţi, între care şase grav, după explozia unei tigăi Sase dintre raniti se afla in stare grava si au fost transportati pe calea aerului, cu un elicopter al serviciilor de urgenta, la spitale de specialitate din zonele Ruhr si Koln, a adaugat el. Politia - care a lansat o ancheta - suspecteaza ca grasimea aflata intr-o tigaie a luat foc. Desi nu este clar deocamdata ce anume a provocat explozia, politia a exclus o acumulare de gaz si considera ca, cel mai probabil, precipitatiile care s-au produs in zona ar fi intrat in contact cu grasimea care fierbea intr-una dintre tigaile folosite la targul culinar. O echipa extinsa de salvatori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

