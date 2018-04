Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat ar avea loc, marți seara, in apropiere de sediul YouTube din nordul Californiei. La locul incidentului au ajuns ambulanțe, iar poliția a informat populația sa ramana departe de zona, informeaza BBC News.

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider.

- Elon Musk, CEO-ul Tesla si al companiei aerospatiale SpaceX, a facut o gluma de 1 aprilie, pe Twitter, in contextul in care compania sa de automobile electrice traverseaza o perioada dificila, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Antreprenorul canadiano-american de origine sud-africană a publicat…

- Au fost trase focuri de arma, luni dimineata, intr-o localitate din judetul Giurgiu, in urma unui conflict intre doua familii rivale. Politistii si procurorii au deschis un dosar penal, mai multe persoane fiind duse la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii, a declarat ministrul francez de interne pe Twitter. Se pare ca s-au tras mai multe focuri de arma la locul incidentului. https://www.antena3.ro/externe/luare-de-ostatici-si-focuri-de-arma-intr-un-supermarket-din-franta-in-urma-incidentului-o-persoana-461341.html…

- NVIDIA a lansat un nou driver Game Ready Driver pentru Sea of Thieves. De asemenea, driver-ul va oferi suport NVIDIA Highlights pentru Call of Duty WWII și Tekken 7. În plus, prin acest driver, NVIDIA Ansel va fi disponibil în Star Wars Battlefront 2. Driver Game Ready…

- Tanara care și-a impușcat mortal iubitul pentru o “farsa pe Youtube”, a pledat vinovat la acuzația de crima de gradul al doilea. Cei doi tineri și-au dorit ca videoclipul filmat de ei sa devina viral pe internet, dar tot ce au pus la cale s-a incheiat tragic. Monalisa Perez, acum in varsta de 20 de…

- Tim Berners-Lee, inventatorul internetului, cere reglementarea gigaților IT pentru a preveni ca internetul sa devina ”inarmat” pe scara larga de catre state, scrie The Guardian . Internetul implinit 29 de ani in data de 12 martie, dar viitorul sau pare tot mai sumbru. Acesta este și motivul pentru care…

- Bethesda Softworks va susține conferința de presa, sub forma de showcase, la E3 2018 pe 10 iunie (6:30 p.m. PT / 9:30 p.m. ET). Showcase-ul va fi transmis in direct via Twitch, YouTube, Twitter, Facebook și Bethesda.net. Mai multe detalii despre conținutul showcase-ului vor fi facute publice mai aproape…

- Focuri de arma, in apropierea Casei Albe. Casa Alba a fost izolata sambata, 3 martie, cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase mai multe focuri de arma. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo, in momentul incidentului, acesta petrecand weekend-ul la resedinta…

- O persoana a fost retinuta vineri, la Berna, in urma unei alerte cu bomba, in cartierul garii, a anuntat politia cantonala, scrie AFP. ”Am fost informati cu privire la o amenintare cu bomba”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei cantonale, Christoph Gnagi. ”O persoana a fost arestata…

- Un plic continand o ”substanta necunoscuta” a fost deschis, marti, intr-o baza militara americana, in apropiere de Washington, iar 11 persoane s-au simtit rau dupa aceea, au anuntat reprezentanti ai puscasilor marini. Plicul a fost trimis la baza Myer-Henderson Hall, in incinta careia…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- La Ambasada Statelor Unite din Muntenegru a avut loc o explozie, a anunțat guvernul. Un atacator necunoscut a aruncat un dispozitiv exploziv in campusul ambasadei din capitala Podgorica, inainte de a se sinucide, a scris guvernul pe Twitter.

- Voi ați auzit de „Boroboața”? Este un cantec animat pentru copii care a strans 80 de milioane de vizualizari pe YouTube, adica de patru ori populația Romaniei. Animația este realizata de CanteceGradinita.ro și spune povestea unui baietel „simpatic si istet, dar mereu pus pe pozne”.

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai intr-o anumita…

- Focuri de arma au fost auzite miercuri la o scoala din statul american Florida. Impuscaturile au avut loc la liceul Stoneman Douglas din orasul american Parkland, relateaza Digi 24.Presa locala relateaza ca cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar…

- Politia ancheta miercuri cu privire la un schimb de focuri care a avur loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP, conform News.ro . Postul de televiziune NBC Washington a difuzat…

- Aproape toate afacerile, de la mici la mari, au o pagina de Facebook pentru a fi prezente in mediul online. O alta parte dintre acestea folosesc si alte platforme de social media, insa discutia pe acest subiect este adesea limitata la Facebook, Instagram si poate Twitter.

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- Romania este unul dintre statele membre UE in care procentul discursurilor ilegale de incitare la ura eliminate din mediul online de companiile IT depaseste media europeana (76,2% vs. 70%), potrivit celei mai recente evaluari a Codului de conduita pe aceasta tema, publicata de Comisia Europeana. Statistica…

- Miercuri dimineata, la sediul organizatiei Salvati Copiii din Jalalabad, estul Afganistanului, 11 persoane au fost ranite, in urma unui atac cu masina-capcana, relateaza AFP, citat de News.ro . “In jurul orei 9.10 (4.40 GMT) o masina capcana a explodat la intrarea in complex, apoi un grup de barbati…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice si publicata vineri,…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David…

- Comenzile online... De multe ori coletele intarzie sau nu sunt livrate, iar uneori risti sa iei chiar bataie daca de plangi la serviciul pentru clienti. In cazul unei asistente medicale din Marea Britanie experienta de shopping online a fost, de asemenea, una extrem de neplacuta. Christine Evans a comandat…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

- Un fenomen meteo foarte rar s-a petrecut zilele acestea in deșertul Sahara. Nemarginitele dune de nisip au fost acoperite de zapada, fiind al treilea an consecutiv cand ninge in aceasta zona fierbinte, dupa aproape 40 de ani in care nu s-au mai intalnit astfel de fenomene. Zona de nord a celui mai mare…

- Asupra lui Deniz Naki, 28 de ani, fost jucator la St. Pauli și Paderborn, s-au tras doua focuri de arma: "Foarte probabil a fost un agent al regimului Erdogan sau un extremist turc" Atentatul s-a petrecut duminica seara, in Germania, pe autostrada A4. Deniz Naki, fost jucator la St. ...

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…