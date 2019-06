Alerta la pompieri. Incendiu in judetul Constanta. O masina a luat foc. Pericol de extindere. Politia cerceteaza cazul

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a inregistrat cazul avocatei Doinei Ioana Straisteanu și a inițiat un proces penal, dupa ce noaptea trecuta un individ i-a incendiat mașina. Informația a fost conformata pentru UNIMEDIA de catre ofițerul de presa al capitalei, Natalia Stati.

- Alerta la ISU Dobrogea Constanta: arde o casa, in Cobadin, judetul Constanta.Potrivit celui care a apelat Dispeceratul ISU imobilul care a luat foc se afla pe strada Trandafirului din localitate.La interventie a fost trimisa o autospeciala de stins incendii cu apa si spuma si o ambulanta SMURD.Revenim…

- Un accident rutier grav a avut între locallitațile Ovidiu și Lumina. Din primele informații, o victima este încarcerata. Echipajul Smurd C ajuns la fața locului a gasi 2 victime: un barbat traumatism membru inferior și o femeie cu traumatism cranio-cerebral. Victimele au…

- Politia britanica a deschis focul asupra unui vehicul care a intrat in masina personala a ambasadorului Ucrainei la Londra in aceasta dimineata, scrie The Telegraph, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc in fata ambasadei Ucrainei, in zona Kensington. CITESTE SI: Pisicile, mai mult…

- Politistii din judetul Dambovita sunt in alerta de gradul zero, dupa ce in aceasta dupa-amiaza, un deținut condamnat pentru omor a evadat de la un punct de lucru al Penitenciarului Gaești. S-au instituit filtere in zona Gaesti dar si in tot judetul. Detinutul este un barbat in varsta de…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in localitatea Gura Dobrogei. O masina s a rasturnat in camp.Potrivit SAJ Constanta, cele doua victime sunt constiente.Politia se afla la fata locului si face cercetari. ...

- Anca, care pe Facebook este gasita ca ”Anca Si Piticii”, a fost batuta de un grup de zece tineri. Motivul este ca tinerii au crezut ca Anca este din Polonia. Anca a fost pusa la pamant și batuta de grupul de tineri in timp ce copiii sai erau in casa și dormeau. Femeia mersese sa ia cateva…

- Un sofer a fost ranit in urma unui accident rutier produs in Lumina, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orelor 14.15, un barbat 21 de ani a condus un autoturism pe strada 22 decembrie din localitatea Lumina dinspre strada Eroilor, iar la intersectie cu strada Pelicanului nu a respectat…