- Contribuția la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revoluția fiscala, s-a redus de la 5,1% la 3,75%. Desi guvernanții ne-au asigurat ca a scazut procentul pentru ca baza de raportare este mai mare, ei bine, valoarea de acum este mai mica. Asta și in cazul in care brutul a fost majorat…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, cetatean roman de nationalitate palestiniana, este cercetat de procurorii DIICOT pentru implicare in promovarea unor mesaje specifice organizatiilor teroriste. In plus, acesta este suspectat ca se afla intr-o etapa „avansata” de radicalizare si ca se instruia cu privire…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui au stabilit, marti, intr-o sedinta extraordinara, o serie de masuri, avand in vedere riscul producerii unor inundatii in zona Vaii Prutului. In cadrul intalnirii, s-a aprobat pornirea a doua statii de pompare din zona, in vederea evacuarii…

- Alerta in Centrul Capitalei. In aceasta dimineața Judecatoria Chișinau, sediul Centru a fost amenințata cu o bomba.La fața locului a ajuns poliția. Personalul cladirii a fost evacuat, iar oamenii au ieșit in strada.

- Sambata seara, in intervalul orar 20.30-21.30, desemnat „Ora Pamantului” printr-o campanie sociala, consumul de energie electrica a scazut de la 8.663 la 8.098 MW, arata datele postate pe site-ul Transelectrica.

- Conform datelor centralizate pana la aceasta ora la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, in cursul zilei de 22 martie 2018 au fost puse in aplicare o serie de masuri privind protecția persoanelor considerate in situație de risc pe durata avertizarii meteo cod portocaliu valabila…

- Alerta ANM pentru perioada care urmeaza: Ger, precipitatii si polei in toata tara. Cand incepe sa revina primavara ANM a emis, marti, o noua informare meteo de ger, precipitatii si polei, valabila de marti pana joi dimineata. Vremea se va mentine deosebit de rece, cu valori…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA - anunta luni, intr-un comunicat, ca produsul „Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth 500 g comercializat de Lidl are salmonella”, astfel ca a fost retras preventiv de pe piata.

- ALERTA: Județul Maramureș va fi sub incidența codului portocaliu hidro in bazinele hidrografice Iza și Lapuș Județul Maramureș se va afla sub incidența codului galben hidro in intervalul 17.03.2018, ora 09:00 și 19.03.2018, ora 12:00, in bazinele hiodrografice Iza, Vișeu și Lapuș. De asemenea, in…

- Actiunile Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, au ajuns vineri la cel mai scazut nivel din 2005, in urma declinului accentuat al veniturilor, care ar putea duce la inchiderea unor magazine si la oprirea expansiunii.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care,…

- Polițiștii din orașul Balș, județul Olt, sunt in alerta, dupa ce o turcoaica in varsta de 38 de ani și fiul ei de doua luni au fost dați disparuți, de catre iubitul femeii, care este și tatal copilului. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, la sfarsitul saptamanii trecute, Victor…

- Romania a inregistrat in anul 2017 o crestere economica record, care s-a bazat, insa, cu precadere pe consum, scrie Cosmin Marinescu, consilierul economic al Presedintelui, pe blogul personal . Contributia investitiilor a devenit pozitiva, insa factorul investitional este inca redus, ceea ce ar putea…

- Alerta cu bomba in centrul orașului Drochia. Un barbat a sunat la poliție și a anunțat ca liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu este minat. In scurt timp, la fața locului au intervenit fortele de ordine și salvatorii.

- Bitcoin a înregistrat, vineri, o scadere de 4%, ajungând la cotatia de 8.947 de dolari. Scaderea s-a datorat schimbarilor din aceasta saptamâna pe care Statele Unite si Japonia le-au facut în încercarea de a tine

- Inundatii puternice in localitatea Draganesti Vlasca din judetul Teleorman, acolo unde topirea rapida a zapezii a transformat strazile intr-un lac. Mai multe case au fost inghitite de ape,...

- Odata cu trecerea contributiilor sociale de la angajator la salariat, masura fiscala intrata in vigoare la inceputul acestui an, contributia la Pilonul II de pensii a fost redusa de la 5,1% la 3,75%. La salariul mediu brut, contributia trebuia sa fie mai mare cu jumatate de punct procentual pentru a…

- Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic.…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Vanzarile din comertul cu amanuntul au scazut…

- Politia americana a retinut un tanar banuit ca a trimis scrisori de amenintare, continand un praf alb care in final s-a dovedit inofensiv, la cinci personalitati, printre care Donald Trump Jr, relateaza AFP. Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari meteo cod galben si cod portocaliu de ninsori consistente si ger. Capitala si mai multe judete din tara vor fi afectate de noul val de racire accentuata a vremii.

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- Biroul Judetean al PNTCD Arad a inceput in forta anul Centenar, cu actiuni dedicate aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire si primiri de noi membri. Dezbaterile s-au desfasurat in municipiul si judetul Arad. La intrunirile din filialele PNTCD au participat si membri ai Biroului Judetean, Ilarion…

- Alerta in judetul Neamt, dupa ce o cisterna, incarcata cu gaz, s-a rasturnat intr-un sens giratoriu de la iesirea din Roman pe drumul european ce duce spre Iasi. Pompierii anunta ca nu sunt scurgeri din cisterna, ci doar de combustibil din rezervorul autotrenului.

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu opt…

- Potrivit Salvamont Neamt, in masivul Ceahlau zapada masoara peste 80 de centimetri, iar alerta cu privire la pericolul producerii avalanselor se mentine la cote maxime, gradul 5 din 5.”Atat pe fata estica, cat si pe cea vestica s-au produs in ultimele zile avalanse produse prin ruperea…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple depusa de PNL, ca nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a 2 milioane de romani, aratand ca aceasta cifra este una aberanta. ”Nu exista nicio statistica din care sa reiasa…

- In prezent, BCR Pensii aplica un comision reprezentand 3% din contributia bruta a participantilor. Cu cat contribuția este mai mare, cu atat valoarea nominala a comisionului este mai mare. Prin masura aplicata de la 1 iunie 2018, comisionul aplicabil contributiilor va ramane la 3%, dar nu…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Interesul populației Sucevei pentru adunarile generale de alegeri din cadrul asociațiilor de proprietari este foarte scazut. Viceprimarul Lucian Harșovschi a spus ca cea mai buna prezența a fost de 16 oameni. El face apel la simțul civic al sucevenilor și le cere sa participe in numar cit mai mare la…

- Lia Olguta Vasilescu sustine ca nu ar trebui sa se planga nimeni dupa aplicarea Legii salarizarii si dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Olguta Vasilescu a mai sustinut ca este "exclus, exclus, exclus" ca salariile sa scada in sectorul bugetar. Cat despre mediul privat, ministrul…

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, spune ca ii este greu sa justifice angajatilor institutiei reducerile salariale cauze de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in contextul in care institutia pe care o conduce are rezultate bune, iar economia…

- Dupa cativa ani de crestere permanenta a numarului solicitarilor pentru eliberarea certificatului de cetatenie si dobandirea cetateniei romane din partea cetatenilor straini cu descendenta romana, anul 2017 a adus un numar mai mic de cereri de acest fel pe masa celor din cadrul Autoritatii ...

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- In ultima sedinta de Consiliu Local, de la finele anului, s-a aprobat majorarea taxelor si impozitelor in Municipiul Ramnicu Valcea. Aceasta modificare se va resimti adanc in buzunarele localnicilor. Vinovate de „nota de plata” pe ramnicenii sunt obligati s-o plateasca se fac fostele administratii,…

- In 2017, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 313.883 de autovehicule. In 2016 au fost produse 320.457 de unitati, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Constructorilor de Autovehicule din Romania - ACAROM.

- Conform OUG 79/2017, baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitați independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut in vigoare in luna pentru care…

- Scandalul nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor i-au facut pe multi romani sa fie mai chibzuiti. Pun bani deoparte, pe baza unui cotizatii lunare, pentru a-si asigura un venit in plus la batranete. Sumele pe care fondurile le investesc in actiuni si obligatiuni au un randament…

- "Guvernul ingroapa Prima Casa!" Cine trage semnalul de alarma Senatorul PNL Iancu Caracota a declarat, marti, ca Guvernul ingroapa treptat programul ”Prima Casa” prin reducerea fondurilor alocare, cerand ca la rectificarea bugetara sa fie majorat plafonul alocat acestui program, potrivit unui comunicat…

- Printre produsele vizate se numara lapte, bauturi racoritoare si conserve de pateu dintre cele mai apreciate. Ele ar fi ajuns in magazine inainte de Craciun, dupa ce fusesera injectate cu acid hipocloric.