- UPDATE / In urma incidentului de la UM 01028, Ministerul Apararii Nationale (MApN) a emis, in urma cu putin timp, un comunicat oficial, pe care il prezentam mai jos: Maistrul militar clasa a II-a Miclea Alexandru, din cadrul Batalionului ...

