Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New…

- Alerta de bomba la intersectia dintre strazile Vasile Alecsandri interesctie si Veronica Micle din Capitala.Din informatiile preliminare, o bomba ar fi instalata intr-o masina. La fata locului au intervenit pompierii si politia.

- Politia a evacuat gara centrala din Koln dupa ce in zona au fost auzite focuri de arma. Potrivit informatiilor difuzate de mass-media germane, intr-o famarcie din gara a avut loc o luare de ostatici.

- Un barbat din New York a fost arestat miercuri sub suspiciunea de pregatire a unui atentat cu bomba, intentionand sa se arunce in aer in capitala Statelor Unite in ziua alegerilor de la inceputul lunii noiembrie, pentru a atrage atentia asupra convingerilor sale politice, a informat presa locala,…

- Politia franceza a inchis duminica o portiune a Bulevardului Champs Elysees din Paris cat genistii au cercetat un vehicul suspect, insa s-a stabilit in cele din urma ca nu este nicio amenintare de securitate, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Politia franceza a inchis duminica o parte din bulevardul parizian Champs Elysees pentru a verifica un vehicul in care se credea ca ar fi fost pus un dispozitiv exploziv. Un fotograf al agentiei Reuters a transmis ca politia a restrictionat accesul pe o portiune de 150 de metri a celui mai aglomerat…

- Politia franceza a inchis duminica o parte din bulevardul parizian Champs Elysees pentru a verifica un vehicul in care se credea ca ar fi fost pus un dispozitiv exploziv. Un fotograf al agentiei Reuters a...

- Politia franceza a inchis duminica o parte din bulevardul parizian Champs Elysees pentru a verifica un vehicul in care se credea ca ar fi fost pus un dispozitiv exploziv, informeaza news.ro.Un fotograf al agentiei Reuters a transmis ca politia a restrictionat accesul pe o portiune de 150 de…