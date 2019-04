Stiri pe aceeasi tema

- Un paznic la catedralei a vazut ca a stropit cu benzina pe jos si l-a luat la intrebari. Barbatul a sustinut ca tocmai venea de la benzinarie si ca a luat-o prin catedrala deoarece era o scurtatura catre masina lui ramasa fara combustibil. Politistii au mers cu suspectul pana la automobil…

- Un barbat a intrat in vizorul poliției, dupa ce a incercat sa intre in catedrala Sfantul Patrick din New York, miercuri noapte, cu doua sticle de benzina și mai multe brichete, informeaza...

- Un tanar de 37 de ani a fost arestat miercuri noapte, dupa ce a intrat in Catedrala Sf. Patrick din New York, avand asupra sa doua bidoane cu benzina, lichid inflamabil și brichete, relateaza NBC. Individul și-a parcat microbuzul in apropierea catedralei Sf. Patrick din New York și, dupa ce s-a plimbat…

- Un barbat de 37 de ani a fost arestat, miercuri noapte, dupa ce a intrat în Catedrala St. Patrick din New York purtând asupra lui doua canistre de benzina, lichid inflamabil și brichete, scrie Reuters. La intrarea barbatului în catedrala, acesta a fost oprit de catre un agent…

- La doar doua trei zile duoa tragedia de la Notre-Dame, un barbat de 37 de ani, Marc Lamparello, a fost prins in timp ce incerca sa intre cu doua bidoane de benzina, doua intreținatoare de foc și doua aprinzatoare, in faimoasa Catedrala Sf. Patrick din New York. ”Suspectul a intrat in locașie in jurul…

- Un adolescent in varsta de 14 ani, care este suspect in 13 furturi din auto, a fost prins de polițiștii din Focșani, județul Vrancea, in timp ce conducea o mașina pe un bulevard al orașului, deși nu avea permis. Pe numele lui s-a emis un mandat de arestare preventiva, scrie Mediafax.Potrivit…

- Politistul din Arad care a fost prins intr-o autoutilitara incarcata cu tigari netimbrate a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, valoarea marfii de contrabanda depasind un milion de lei potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, Andreea Ailioaie,…

- Politistul din Arad care a fost prins intr-o autoutilitara incarcata cu tigari netimbrate a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, valoarea marfii de contrabanda depasind un milion de lei. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, Andreea Ailioaie, a declarat, pentru AGERPRES,…