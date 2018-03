Stiri pe aceeasi tema

- Parti din fosta statie spatiala dezafectata Tiangong-1 vor cadea pe Pamant in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de DPA. Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie - 6 aprilie, potrivit…

- In ce orașe s-ar putea prabuși stația spațiala Tiangong-1. Ieșita de sub control, stația spațiala chinezeasca Tiangong-1, care are la bord chimicale ”foarte toxice” ar putea lovi un numar mare de orașe mari, inclusiv Roma, New York sau Beijing, arata cercetatorii.

- Sibiu Rally Romania a ramas, dupa ediția spectaculoasa din 2017, in calendarul Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice (FIVA), alauturi de cele mai prestigioase competiții de mașini istorice din lume. In același timp, etapa de la Sibiu face parte și din calendarul Campionatului de Raliuri de…

- Theodora Golf Club, cel mai mare club de golf din Romania, anunța calendarul competițional pe 2018. Sezonul competițional va incepe la 28 aprilie, odata cu inaugurarea oficiala a terenului de golf și ediția aniversara a Cupei Transavia: ediția a X-a. Clubul de golf va organiza in acest an peste 20 de…

- Satelitul care a fost scapat de sub control in 2016 se afla acum pe orbita in jurul Pamantului. Sonda, care cantareste 8.5 tone, are la bord o substanta toxica numita hidrazina. Nimeni nu stie exact unde se va prabusi, insa expertii au stabilit cateva zone unde riscul de impact este mult mai mare. Printre…

- Descoperire interesanta facuta de specialiștii in geologie. Aceștia au gasit, in premiera, perovskit de silicat de calciu la suprafata Pamantului. Desi este al patrulea cel mai adundent mineral de pe Terra, nu a putut fi detectat anterior de catre oameni deoarece atunci cand se afla la o adancime mai…

- Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO, in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune…

- Aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite au anulat aproximativ 2000 de zboruri care trebuiau sa decoleze in urmatoarele ore din cauza unei furtuni puternice care urmeaza sa loveasca statele de pe coasta, scrie EFE citat de Agerpres . De pe aeroportul JFK din New Yoork, cel mai mare aeroport…

- Will Smith va fi naratorul versiunii originale a documentarului despre planeta noastra "One Strange Rock" realizat in zece episoade de reputatul regizor Darren Aronofsky pentru postul de televiziune National Geographic ce va fi lansat la 25 martie si care prezinta "o calatorie epica" in jurul Pamantului,…

- Oamenii de știința spun ca este greu de calculat locul exact in care se va produce impactul, dar ca cel mai probabil vor fi zone din Europa, SUA, Australia și Noua Zeelanda. Specialiștii de la Aerospace Corporation estimeaza ca Tiangong-1 va reintra in atmosfera in prima saptamana a lunii…

- Cele trei exoplanete au razele de 1,6, 1,3 si respectiv 2,1 din raza Terrei. Toate intra in categoria super-Pamanturi, ceea ce inseamna ca au masa mai mare ca Terra, dar mai mica decat Neptun. Citeste si Sapte planete potential locuibile, descoperite in apropierea Pamantului. Se afla la doar…

- Daniel Dragomir: DNA avea acces direct, fara mandat, la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor DNA ar fi incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba…

- Agenția franceza de presa AFP, scrie ca Romania sarbatorește prima zi de primavara fara trafdiționalele marțișoare, din cauza frigului. Jurnaliștii francezi spun ca vremea neobișnuit de rece care a lovit intreaga Europa in ultimele zile din februarie și primele din martie a afectat și obiceiurile locale,…

- In perioada 19-21.02.2018, Catalin Csaszar, manager de proiect la Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile “AE3R Ploiesti-Prahova” a participat la primul Masterclass organizat de ManagEnergy la Bruxelles. ManagEnergy MasterClass-ul reprezinta o modalitate inovatoare de crestere a…

- Potrivit specialistilor de la spaceweather, zilele acestea, cand un vant solar a atins campul magnetic al pamantului, Terra a suant pur si simplu ca un clopot. Ieri, un curent de vant solar de mare viteza a trecut chiar la sud de Pamant, facand contact cu campul magnetic al planetei noastre. Acest lucru…

- Cat platesc Primaria si Consiliul Judetean pentru Olimpiada Internationala de Matematica Cluj-Napoca gazduieste in 2018, in premiera, Olimpiada Internaționala de Matematica. Consiliul Judetean si Primaria aloca 725.000 de lei (155.000 euro, n.red) pentru organizarea competitiei ce se va desfasura,…

- Potrivit site-ului de specialitate Spaceweather, astazi au loc doua evenimente speciale: trecerea a nu mai putin de 5 asteroizi la distante relativ mici de Pamant si explozia solara uriasa ce a avut loc in urma cu 3 zile pe suprafata Soarelui – care atinge astazi planeta noastra. Astronomii americani…

- O nava spatiala a aterizat in timpul show-ului Philipp Plein de la NYFW. Adelina Pestritu era in public. Philipp Plein si-a dorit sa duca prezentarea sa de moda de la New York la un nou nivel. A construit conceptul ca pe un mix intre jocurile olimpice si viitorul robotizat al planetei. Astfel, show-ul…

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza Washington Post in editia sa online. Planul american, scrie ziarul,…

- Bursele europene au pus miercuri capat unui sir de sapte zile consecutive de pierderi, investitorii fiind incurajati de revenirea bursei de pe Wall Street si diminuarea volatilitatii, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Toate sectoarele din Europa au revenit în teritoriul pozitiv, ceea ce…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Descoperirea sistemului solar format din cele sapte planete, care orbiteaza o stea rosie pitica, "ultrarece", situat la aproximativ 39 de ani lumina de Terra, a fost anuntata in urma cu un an.Desi nu se cunosc multe informatii despre suprafetele si atmosferele planetelor, noile masuratori…

- Oficialii din Coreea de Sud au decis ca 36 000 de straini sa aiba interdictie de a intra in tara inainte de Jocurile Olimpice de Iarna, din motive de securitate, a anuntat, luni, Agentia de Stiri Yonhap. Decizia apartine parlamentarilor din Coreea de Sud si a fost luata dupa consultari serioase cu agentiile…

- Un eveniment astronomic rar s-a produs in aceasta seara și deasupra Dejului, dupa ce a incantat privirile oamenilor din intreaga lume. Satelitul natural al Pamantului s-a aflat azi la cea mai mica distanta fata de Terra determinand aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna albastra sangerie”.

- SUPER LUNA 2018. Eclipsa lunara se va produce la doar 27 de ore dupa ce Luna isi va fi atins punctul ei orbital cel mai apropiat in raport cu Terra, denumit perigeu, producand o "Super Luna", au explicat astronomii americani. Luna se afla la o distanta medie de 384.400 de kilometri fata de Terra…

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE.

- Guvernele si autoritatile fiscale din intreaga lume sunt ingrijorate ca monedele virtuale se vor deveni echivalentul paradisurilor fiscale, premierul britanic Theresa May si premierul indian Narenda Mori numarandu-se printre cei ce s-au declarat alarmati de aceasta perspectiva, relateaza Bloomberg.…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est ale caror populatii vor scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii…

- O concentrație peste medie de vitamina B6 și de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel puțin 50% riscul de apariție a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa și publicat in Statele Unite ale Americii, scrie realitatea.net.

- Asteroidul 2002 AJ129, ce are un diametru de aproximativ 1,1 kilometri, va trece pe langa planeta noastra duminica, 4 februarie, cu o viteza de 108.000 kilometri pe ora. Desi NASA l-a inclus in categoria obiectelor cosmice "potential periculoase", asteroidul va ramane la o distanta de 4,2…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Solista de muzica populara Laura Lavric a facut o declarație surprinzatoare despre cum ar trebui sa fie un barbat care sa o cucereasca. Laura Lavric, care a fost la un pas sa se sinucida , a comentat, in gluma, despre cum ar trebui sa arate un barbat care sa o cucereasca. Interpreta de muzica populara,…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Aproximativ 1,5 milioane de turisti din lumea intreaga vor veni luna viitoare la Rio de Janeiro pentru a participa la evenimentele organizate cu ocazia celebrului carnaval brazilian, cu 400.000 mai multi fata de anul 2017, au anuntat joi reprezentantii Primariei locale, citati de AFP. …

- La începutul primaverii, Statia Spatiala Chineza de noua tone se va prabusi pe Pamânt. Însa specialistii sustin ca obiectul nu va reprezenta un pericol pentru oameni. Tiangong-1 se va prabusi pe Pamânt la mijlocul lunii martie, conform unei analize realizate de Aerospace…

- Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. Schimbarea orei se face intotdeauna in preajma echinocțiilor de toamna și de primavara, atunci cand ziua este egala cu noaptea, și conversia se petrece intotdeauna intr-o noapte de sambata catre duminica,…

- John Young, primul om care a comandat o nava spațiala, a murit la 87 de ani in urma unor complicații cauzate de o pneumonie, a anunțat NASA. Young a efectuat șase zboruri in spațiu și este al noualea om care a mers pe luna. Agenția spațiala NASA a spus ca legendarul astronaut a murit in urma complicațiilor…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa incepeti anul 2018 cu un sejur in Dubai – caldura, soare, plaja. Dubai este cea mai populara destinatie turistica din Emiratele Arabe Unite si pe buna dreptate. Orasul se mandreste cu o multime de atractii unice in lume si cu obiective turistice…

- Mai mult de o patrime din solul de pe Terra va suferi modificari si va deveni "semnificativ" mai uscat, chiar si in cazul in care umanitatea gaseste o cale de a limita incalzirea globala la 2 grade celsius, sustin cercetatorii intr-un studiu publicat in Nature Climate Change, scrie AFP .

- 1 ianuarie este prima zi a anului in Calendarul gregorian. Exista 364 de zile ramase pana la sfarșitul anului (365 in ani bisecți). Interesant: aceasta zi este puțin mai probabil sa cada vineri, duminica sau marți (58 in 400 de ani fiecare) decat miercurea sau joi (57), și este puțin probabil sa apara…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA, citata de Agerpres. Astfel, Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. “NYPD si partenerii…

- In timp ce americanii isi ofera, sub Trump, inlesniri fiscale care le vor relansa economia, Romania isi demonteaza statul de drept, iar Europa ia masuri de accelerare a destramarii sale. UE risca intoarcerea in 2004.

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…