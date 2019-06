ALERTĂ la metrou: Avarie la șine, intervine și ISU Angajații Metrorex se afla pe linia magistralei 3, intre stațiile Lujerului și Gorjului, pentru a remedia o avarie produsa la un izolator al șinei trenului. La fața locului au fost și echipaje ISU deoarece s-ar fi produs un scurtcircuit, insa nu exista pericol pentru calatori. Reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat, pentru MEDIAFAX, ca mai multe echipaje s-au aflat la metrou, alaturi de angajații Metrorex, pentru a identifica o remediere produsa intre stațiile Lujerului și Gorjului. Citește și: Surprinzator! Obiectul pe care il are Liviu Dragnea in celula deși nu ar trebui Calatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

