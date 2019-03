Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave de patrulare ale Politiei de Frontiera si o ambarcatiune a Agentiei Romane pentru Salvarea Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) sunt mobilizate de peste 10 ore intr-o operatiune de cautare a unei barci pescaresti cu trei oameni la bord, ...

- Trei cetateni turci au fost raniti dupa ce o nava a Politiei de Frontiera din Romania a deschis focul spre o ambarcatiune de pescuit din Turcia, in Marea Neagra, sustin surse citate de cotidianul turc Hurriyet si de agentia de presa DHA, preluate de Romania Tv.Incidentul a avut loc pe 20 februarie,…

- Trei cetateni turci sustin ca au fost raniti in Marea Neagra, dupa ce o nava a Politiei de Frontiera din Romania ar fi tras asupra ambarcatiunii de pescuit in care se aflau acestia, sustin surse citate de cotidianul turc Hurriyet si de agentia de presa DHA, citate de Mediafax. Politistii ar fi tras,…

- Incidentul a avut loc pe 20 februarie, dar a fost dezvaluit marti. Echipajul navei turce de pescuit "Ostik Senol" sustine ca ambarcatiunea a fost urmarita de o nava a Politiei de Frontiera din Romania in apele internationale, la circa 50 de mile marine (90 de kilometri) de coastele Romaniei, potrivit…

- In urma controlului vamal asupra bagajului de mana al calatorului in cauza s-au retinut in vederea confiscarii 11 tablouri susceptibile a face obiectul Legii 182/ 25.10.2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, actualizata la 01.02.2014. Toate tablourile, dintre care si unele semnate…