Stiri pe aceeasi tema

- Populatia si turistii din jurul statiunii Calimanesti au fost avertizati de autoritati, vineri dupa-amiaza, prin sistemul RO Alert, sa evite zona din jurul Manastirii Turnu, unde a fost semnalata prezenta unui urs, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit…

- Accidentul a avut loc intre localitatile Zimandu Nou si Simand, pe sensul de mers dinspre Arad spre Oradea, iar in cele doua vehicule se aflau trei persoane. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, Calin Domsa, a declarat ca, in urma impactului, vehiculele au ajuns…

- Furtuna a dat batai de cap Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) care a fost solicitat sa intervina in mai multe locuri din județ. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a facut inventarul intervențiilor de la aceasta ora: un copac cazut partial pe drum la Timisul de Jos…

- 30 de pompieri au intervenit in aceasta dupa amiaza la Galati, unde trei imobile din zona centrala a municipiului, dintre care unul monument istoric, au fost cuprinse de flacari. In timpul interventiei doi pompieri s-au intoxicat cu fum din cauza caldurii si a fumului intens. Purtatorul de cuvant al…

- La puțin timp dupa ce a avut loc accidentul de pe DN1 pe serpentinele dintre Timișul de Sus și Predeal ( Amanunte AICI ), o masina a iesit in decor tot pe DN 1, pe Dealul Persanului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca este…

- Pompierii din Tulcea cauta in aceasta dupa-amiaza un barbat cazut in Dunare. Acesta se afla intr-o braca, in zona canalului Sireasa din Delta, cand a disparut in apa. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea, Florentin Daciu, a mentionat ca barbatul se afla intr-o…

- Purtatorul de cuvint al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina”, sublocotenentul Alin Galeata, a anunțat ca vremea rea nu a provocat probleme deosebite in județul Suceava. El a precizat ca nu s-a inregistrat nici un apel la 112 prin care sa se solicite intervenția pompierilor militari.…

- Un accident din care au rezultat trei victime a avut loc pe Dealul Perșaniului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca un autoturism, in care s aflat trei persoane, s-a rasturnat. Una dintre acestea a suferit un atac de panica.…