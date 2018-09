Real Madrid sufera dupa remiza, 0-0, in fața lui Atletico Madrid. Julen Lopetegui a fost nevoit sa-l schimbe la pauza pe Gareth Bale din cauza unei accidentari. Diego Simeone, "kriptonita" Realului! Valsul din La Liga devine o lupta in 4? 4 goluri, și 3 assist-uri in 7 meciuri a dat Bale in actualul sezon In minutul 40 al partidei de pe "Bernanbeu", galezul a dat semne ca are dureri la aductorul drept, dar a reușit sa reziste pana ...