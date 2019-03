Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a facut legatura intre patru atacuri cu cutitul comise in nordul Londrei, in urma carora patru persoane au fost internate in spital, iar doua sunt in stare grava, relateaza duminica...

- Atacuri la Londra. In doar cateva ore patru persoane a fost injunghiate in nordul capitalei Marii Britanii. Doua dintre persoanele atacate se afla in stare grava in spital. Polițiștii au arestat deja un suspect, insa nu au confirmat ca el este atacatorul. Recomandarea autoritaților…

- Autoritatile din Londra sunt in alerta astazi dupa ce patru oameni au fost injunghiati in nordul orasului, in doar cateva ore, informeaza Digi24.roUltimul atac cu cutitul a fost la ora 10:00, duminica dimineata.Doua dintre victime sunt in stare grava la spital.Un suspect a fost arestat la ora 11:00,…

- Mii de persoane care se opun intarzierii ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.In ziua in care Marea Britanie urma sa…

- Mai multe sute de mii de persoane care nu doresc retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana au manifestat sambata in centrul Londrei pentru a solicita organizarea unui al doilea referendum pentru sau impotriva Brexitului, informeaza Reuters, citat de Agerpres.roParticipantii au desfasurat pancarte,…

- Un incendiu de amploare s-a produs in cursul noptii de vineri spre sambata intr-o cladire de birouri din districtul financiar al Londrei, zeci de pompieri fiind mobilizati pentru stingerea focului, informeaza Sky News, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit la imobilul companiei de servicii…

- Un adolescent a fost injunghiat in timp ce mergea spre școala, in sudul Londrei. Acesta a suferit o trauma majora și a fost dus la un spital central, conform Metro. Nu se știe momentan care este...