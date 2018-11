Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis un atac cu o sabie, vineri, in vestul orasul britanic Londra, suspectul fiind imobilizat si retinut, afirma surse citate de presa britanica.Atacul a avut loc vineri la pranz la sediul companiei Sony, in zona Derry (Kensington),…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis un atac cu o sabie, vineri, in vestul orasul britanic Londra, suspectul fiind imobilizat si retinut, afirma surse citate de presa britanica.

- Masacru intr-o sinagoga din Pittsburgh, Statele Unite. Un barbat inarmat a ucis 11 oameni si a ranit alti 6. Dupa un schimb de focuri cu fortele de ordine, agresorul a fost impuscat si s-a predat. El a fost transportat la spital, unde au ajuns si 4 dintre politisti.

- Un barbat in varsta de 39 de ani, cunoscut in lumea interlopa din Arad, a fost impuscat, luni, in picior, pe o strada din oras de catre persoane necunoscute, politistii deschizand un dosar penal pentru tentativa de omor, detinere si uz de arma letala fara drept, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a fost injunghiat in plina figura sambata seara in metroul londonez, intre statiile Stratford si Mile End, relateaza agentia Press Association. Pasagerii au privit ingroziti cum victimei i-a fost infipt un cutit in obrazul stang, sangerand apoi...

- Un barbat inarmat a ucis cinci persoane, printre care si sotia sa, la Bakersfield, California, dupa care s-a sinucis. "Avem sase persoane decedate. Una este suspectul si cinci alte victime", a...

- Sapte oameni au fost raniti, dintre care patru grav, duminica seara la Paris, dupa ce au fost atacati de un barbat înarmat cu un cutit si o bara de fier, care a fost arestat, transmite AFP.

- Este stare de alerta la Londra, dupa ce un șofer a intrat cu mașina direct in bariera de securitate a Parlamentului.Se pare ca acesta a ranit mai mulți bicicliști, apoi s-a oprit direct in bariera. La fața locului s-au deplasat foarte mulți polițiști și un barbat a fost reținut. Acum…