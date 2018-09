Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost injunghiat in plina figura sambata seara in metroul londonez, intre statiile Stratford si Mile End, relateaza agentia Press Association.Pasagerii au privit ingroziti cum victimei i a fost infipt un cutit in obrazul stang, sangerand apoi abundent. 39;S a petrecut foarte repede si toata…

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane…

- Este stare de alerta la Londra, dupa ce un șofer a intrat cu mașina direct in bariera de securitate a Parlamentului.Se pare ca acesta a ranit mai mulți bicicliști, apoi s-a oprit direct in bariera. La fața locului s-au deplasat foarte mulți polițiști și un barbat a fost reținut. Acum…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac cu cutitul, joi, la bordul unui autobuz, in orasul Lubeck, in nordul Germaniei, iar un barbat a fost arestat, a anuntat politia, relateaza The Associated Press, citata de news.ro.