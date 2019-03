Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de contraterorism a politiei londoneze a deschis o ancheta dupa ce trei pachete suspecte au fost primite marti in trei birouri situate in doua aeroporturi si una din garile principale din capitala britanica. Nicio persoana nu a fost ranita. „Pachetele postale, toate de format A4, au fost evaluate…

- Toate decolarile de la aeroportul Heathrow din Londra au fost suspendate dupa depistarea unei drone, a informat aeroportul, scrie BBC.O purtatoare de cuvant a Heathrow a declarat ca aeroportul colaboreaza cu politia pentru „a preveni orice amenintare asupra sigurantei operatiunilor”, scrie…