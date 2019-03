Alertă la Londra. Pachete explozive descoperite în două aeroporturi şi o gară 'Pachetele postale, toate de format A4, au fost evaluate de ofiteri specialisti ca fiind dispozitive explozive improvizate de mici dimensiuni', a comunicat politia metropolitana. Cele trei dispozitive, trimise la aeroporturile Heathrow si London City si la gara Waterloo, 'par capabile de a aprinde un mic foc la deschidere', a indicat aceeasi sursa.



Politia trateaza incidentele ca fiind legate intre ele si pastreaza deschise variantele in ce priveste mobilul trimiterii pachetelor. Politia metropolitana a recomandat 'vigilenta' la nodurile de transport din Londra, solicitand sa fie

Sursa articol si foto: dcnews.ro

