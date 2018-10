Un individ imbracat in negru a intrat in curtea vilei lui Fethullah Gulen din Saylorsburg (Pennsylvania, SUA), anunta politia regionala, citata de NBC News. Exista suspiciuni ca individul era inarmat, a declarat pentru agentia Reuters un purtator de cuvant al disidentului turc refugiat in Statele Unite. "A fost tras un singur foc de arma. Persoana a disparut. Din punctul nostru de vedere, incidentul s-a incheiat", a declarat Alp Aslandogan, purtatorul de cuvant al lui Fehtullah Gulen. Disidentul turc se afla in locuinta in momentul producerii incidentului.

Presedintele Recep Tayyip Erdogan…