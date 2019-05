Stiri pe aceeasi tema

- Lidl recheama o jucarie din lemn, care are nituri pe margini care se pot desprinde, aparand astfel elemente mici ce pot fi inghitite de copii. Actiunea de rechemare este valabila pana in data de 7 iunie 2019. Este vorba de produsul „304083 Playtive Junior Jucarii lemn, sortare Elefant”, furnizor fiind…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a criticat o sambata, in discursul sustinut la evenimentul Forumul Educatiei de la Iasi, pe ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, pentru ca vorbeste despre digitalizarea sistemului de invatamant din Romania, in timp ce sute de mii de elevi invata in scoli…

- CHIȘINAU, 19 apr – Sputnik. Magazinele și piețele din Moldova sunt pline de tot felul de jucarii, care mai de care mai colorate și atractive. Multe dintre acestea însa sunt contrafacute și prezinta un real pericol pentru copii. © Sputnik / Nicu Goncear Ii privește pe toți moldovenii:…

- Este alerta pentru parinții din intreaga lume dupa ce un produs extrem de vandut a fost asociat cu moartea a zeci de copii! Producatorii trag un semnal de alarma și au decis retragerea de pe piața a milioane de astfel de produse, pentru a preveni alte tragedii!

- Un intreg lot de biscuiti "Popular" a fost retras de la comercializare de catre Kaufland, dupa ce s-a constatat ca exista depasiri la parametrul sulfiti. "In urma analizelor de laborator efectuate pentru parametrul sulfiti la lotul de biscuiti Popular fabricat in data de 10.12. 2018, cu termen de valabilitate…

- Peste 100 de copii, cadre didactice și personal auxiliar ar fi fost prinse sub daramaturi dupa ce o școala primara s-a prabușit in Lagos, capitala comerciala a Nigeriei, scrie Reuters. "Se crede ca mulți oameni, inclusiv copii, sunt in prezent prinși in cladire", a declarat Ibrahmi Farinloye,…

- Senatoarea Alina Gorghiu avertizeaza ca Romania va intra intr-o criza economica, in condițiile adoptarii bugetului nerealist respins de președintele Klaus Iohannis și trecut din nou prin parlament de PSD. Inflația a crescut peste așteptari, creșterea economica nu exista decat pe hartie, iar alte state…

- 'Romania are cu totul alta situatie economica si pozitie internationala fata de anii 1999 - 2002, cand a fost facut transferul celor 61 de tone de aur la Londra. Romania este credibila, are o solvabilitate mult mai consistenta, mai solida fata de acum 19 ani. Suntem stat membru al Uniunii Europene…