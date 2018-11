Alertă la Liceul de Arte. Profesoară de muzică, suspectă de TBC Este alerta la Liceul de Arte din Targu Jiu dupa ce un cadru didactic este suspect de TBC. Aproximativ 20 de elevi au intrat in contact cu profesoara, dar și alți colegi ai acesteia. Urmeaza ca elevii și profesorii sa faca investigații medicale. Clasa profesoarei a fost inchisa. Și poliția a fost sesizata și efectueaza cercetari in acest caz. Femeia a fost deja internata la Spitalul de Pneumoftiziologie de la Dobrița. Daca raspunsul așteptat de la Dobrița va fi pozitiv, in școala se va face o ancheta de catre un organism extern, se va anunța DSP și parinții elevilor vor fi informați sa verifice… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol: accestv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara de muzica de la Liceul de Arte „Constantin Brailoiu” din Targu-Jiu a fost diagnosticata cu TBC, de medicii specialiști ai Spitalului Județean de Urgența din Targu-Jiu. Cadrul didactic care s-a simțit rau, nu a mai venit de joi (8 noiembrie) in unitatea de invațamant. Femeia a fost…

- Polițiștii timișoreni au intrat in alerta dupa ce au primit un apel telefonic de la Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” privind faptul ca la instituția ... The post Poliția din Timișoara este in alerta! Se cauta o șoferița care a fugit de la locul accidentului dupa ce a lovit o eleva pe trecerea de pietoni…

- Inspectoratul Județean de Poliție Gorj este mai sarac incepand de astazi. Unul dintre angajații de baza ai instituției va parasi Poliția gorjeana. Dupa 13 ani ca ofițer și 2 ani ca purtator de cuvant in cadrul IPJ Gorj, Andrei Lazar va lucra, incepand de saptamana viitoare, in cadrul Inspectoratului…

- Auditul intern al Consiliului Județean Prahova a descoperit suspiciuni de frauda la Spitalul de Obstetrica și Ginecologie din Ploiești, unitate medicala aflata in subordinea CJ! Saptamana trecuta, dupa verificarile efectuate, auditul a inaintat un raport catre Finanțe și catre Poliție pentru a se efectua…

- Doi tineri, unul din Targu-Jiu și celalalt din Vladimir, au fost duși, duminica seara, la Spitalul „Sfantul Ștefan” din Rovinari, dupa ce au fost taiați cu un briceag, in timpul unui conflict la care au participat mai multe persoane, intr-o parcare din oraș. Politia a anuntat ca la fata locului a fost…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu, un echipaj SMURD cu o autospeciala pentru transport victime multiple si un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta au intervenit pentru acordarea primului-ajutor mai multor elevi care aveau iritatii la nivelul cailor…

- Fetele familiei Kasabian fac homeschooling, adica învata acasa, dupa o curricula americana, iar mama lor le este dascal. Sala de clasa, cu tabla aferenta, a fost amenajata într-o camera a casei, fiecare eleva având propria masa. Scoala de acasa înseamna o scoala fara note,…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din Turnu Magurele, Teleorman, a murit la o saptamana dupa ce a participat la protestul din Piața Victoriei. Un prieten apropiat al barbatului sustine ca imediat dupa ce manifestantii au fost atacati cu gaze lacrimogene, Ilie Gazea ar fi vomitat sange. Politia din Teleorman…