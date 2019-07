Alerta la ISU Dobrogea: Un autoturism s-a rasturnat pe Autostrada A2

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta a fost sesizat cu privire la disparitia unei persoane. Aceasta ar fi disparuta in mare, in statiunea Mangalia, zona hotelului Belvedere. La fata locului intervin pompierii cu o ambarcatiune si o ambulanta SMURD de…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit joi, 26 iunie, la o deblocare de usa in localitatea constanteana Cernavoda. Actiunea a avut loc pe strada Unirii.La deblocarea de usa au intervenit o autospeciala de stingere cu modul de de descarcerare, din cadrul Detasamentului…

- Potrivit Politiei Judetene Sibiu, noua persoane, cetateni straini, au fost transportate la spital dupa ce caruta in care se aflau s-a rasturnat pe DJ 142B, in localitatea Boian. Caii s-ar fi speriat de un pieton, au pornit la galop, iar carutasul nu i-a mai putut controla, atelajul rasturnandu-se. Carutasul…

- O autoutilitara care transporta substante radioactive din industria medicala s-a rasturnat pe o autostrada din Gerrmania, noteaza postul Sudwestrundfunk, citeaza mediafax.ro.Accidentul s-a produs in cursul noptii de luni spre marti pe Autostrada A8, in zona Rutesheim (Boblingen).

- O autoutilitara care transporta substante radioactive din industria medicala s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunta autoritatile, citate de publicatia Bild si de postul Sudwestrundfunk.Accidentul s-a produs in cursul noptii de luni spre marti pe Autostrada A8, in zona Rutesheim…

- Un tanar de 31 de ani a murit dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, a cazut cu masina pe care o conducea intr-un canal de irigatii dezafectat, intre localitatile Pestera si Pietreni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”. Potrivit sursei citate, la fata locului au…

- 11.15 Prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, care este in drum spre locul accidentului, a confirmat pentru newsbv.ro ca s-a instituit Cod Roșu de accident la Brașov. „Un autocar cu aproximativ 50 copii a parasit partea carosabila si s-a rasturnat intr-o curba. In momentul de fata toti copii au iesit…

- Alerta la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov, dupa ce a fost anunțat faptul ca un autocar cu copii s-a rasturant pe DN73A, in zona Paraul Rece. Revenim cu amanunte! Foto: Arhiva The post Autocar cu copii rasturnat la Paraul Rece, pe DN73A appeared first on NewsBV .