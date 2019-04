Alerta la ISU Dobrogea. Pompierii chemati sa intervina la Ovidiu, judetul Constanta, pe Canalul Poarta Alba MIdia Navodari

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in localitatea Topalu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea vegetatia uscata din localitatea Topalu a fost cuprinsa de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in zona Casei Casatoriilor din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea vegetatia uscata de pe strada Mihai Eminescu, zona scarilor de langa Casa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in localitatile Crucea si Cernavoda din judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea in localitatae Crucea un incendiu a cuprins acoperisul unei anexe de la centrala…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un solar a fost cuprins de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea militarii intervin pentru deblocarea unei usi de apartament. UPDATE. La deblocarea de usa intervin 3 pompieri…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o magazie a afost cuprinsa de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara pe Aleea Hortensiei din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, pompierii intervin pentru deblocarea unei usi de apartament. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, militarii intervin pentru deblocarea usii unui apartament de pe bulevardul Alexandru Lapusneanu. ...