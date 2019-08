Alerta la ISU Dobrogea: Ard baloti de paie la iesire din Dorobantu

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina intre Eforie Nord si Eforie Sud pentru lichidarea unui incendiu.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit la vegetatia uscata din zona. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Satu Nou, zona podului de piatra.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit la vegetatia uscata din zona.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a emis RO ALERT din cauza degajarilor mari de fum survenite in urma incendiului dezastruos de pe strada Interioara. Potrivit pompierilor constanteni care se lupta inca cu focul, au ars aproximativ 500 metri patrati de mase plastice. Alerta a fost receptionata…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la un eveniment rutier produs in municipiul Constanta.Este vorba despre un accident produs intre trei autoturisme pe Soseaua Mangaliei, in zona Far.Din primele informatii, evenimentul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in lichidarea unui incendiu in localitatea General Scarisoreanu.Din primele informatii, o sira de paie a luat foc. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in lichidarea unui incendiu izbucnit langa Autostrada A2.In zona kilometrului 189, sensul de mers spre Bucuresti, a izbucnit un incendiu de vegetatie uscata. ...

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina la iesire din comuna Crucea, spre Galbiori. Din primele informatii, este vorba despre un autoturism, care a fost implicat intr un eveniment rutier. In urma impactului, trei persoane…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pe DN2A la iesire din localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un palet de marfa dulciuri a fost cuprins de flacari.Din…