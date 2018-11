Alertă la IKEA! Veniți repede în magazin dacă ați cumpărat acest produs IKEA le recomanda tuturor clienților care au achiziționat masa extensibila GLIVARP alba mata sa inceteze utilizarea produsului rechemat și sa il returneze in magazin, pentru a primi inapoi suma integrala platita pentru produs, potrivit unui comunicat de presa transmis marți. „IKEA a primit sesizari din partea clienților cu privire la piesa de extensie a mesei […] The post Alerta la IKEA! Veniți repede in magazin daca ați cumparat acest produs appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

